Löffingen Löffingen mit neuem Internet-Auftritt ganz aktuell

Das Baarstädtchen Löffingen präsentiert sich im Internet seit Ostern ganz modern und aktuell.

Modern und aktuell: so präsentiert Löffingen sich auf der neuen Internetseite, die seit Ostern frei geschaltet ist. "Die moderne Kommunikation zeichnet Löffingen als modernen Standort aus", so stellte Bürgermeister Tobias Link am Karsamstag die Website App vor. "Mit der neuen Stadt-App erreichen wir vor allem die jüngere Generation", da ist sich auch Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke sicher. Die App stehe noch vor Facebook.

Mit der neuen Stadt-App und der ansprechenden neuen Optik des Internetauftritts sei das Baarstädtchen nun ganz up-to-date und für die heutigen Anforderungen gerüstet, so der Bürgermeister und der Stadtmarketingleiter.

Die Internetseite der Stadt Löffingen finden Sie unter http://www.loeffingen.de

Die neue Webseite wurde nach fünf Jahren nicht nur aktualisiert, sondern auch dem Trend angepasst. Vor allem über Bilder, diese sind nun größer, sollen Emotionen wecken und für die Stadt und die Veranstaltungen geworben werden. Bewährtes wurde übernommen und neues hinzugefügt. Der Schwarzwaldpark soll demnächst – nach der neuen Lösung – ebenfalls aufgenommen werden. "Im Oktober vergangenen Jahr gab der Gemeinderat das Okay für die Firma Hirsch und Wölfl, die bereits die Internetseite der Gemeinde betreut", erklärte Bürgermeister Tobias Link. Neben Projektleiterin Sina Rüger hätten sich Hanna Hettich, Linda Drescher und Sabrina Egy engagiert mit eingebracht.

Mit fünf Reitern (Stadt, Verwaltung & Gemeinderat, Leben in Löffingen, Tourismus & Angebote oder Freizeit & Aktivitäten) soll den Bürgern und Touristen die Orientierung erleichtert werden. Verwaltung, Infrastruktur, Möglichkeiten in der Kernstadt und den Ortsteilen, untermalt mit Bildern und mit dem neuen Logo, zeichnet die Webseite aus. Daten, Fakten, Ansprechpartner, Neuigkeiten, Angebote, Fairtrade, Inklusion – Löffingen präsentiert sich auf der neuen Internetseite frisch und modern. Auch Geo Map hat Einzug gefunden, ebenso wurden die Kontaktdaten der Mitarbeiter der Verwaltung wieder aufgenommen. Der vielfältigen Löffinger Vereinswelt wurde ebenfalls Rechnung getragen. Die Vereine können sich über die bisherigen Kontakte in den Terminkalender ihre Daten eintragen. Interessant sind auch die Downloads und die Webcam, die alle fünf Minuten einen neuen Blick vom Alenberg aufs Städtle zeigt. Das historische Marktstädtchen Löffingen auf moderne Art zu entdecken, dafür wurden Kosten für den neuen Internetauftritt in Höhe von 8000 Euro und für die neue Stadt-App 1500 Euro finanziert.