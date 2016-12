Löffingen/Hochschwarzwald Löffingen macht das Licht aus

Mit einer bemerkenswerten Aktion Mitte Januar setzt die Region auf Ruhe und Besinnlichkeit: Sechs Hochschwarzwald-Gemeinden beteiligen sich am Sonntag, 15. Januar, aktiv an der Aktion „Licht aus!“.

In der Zeit von 18 bis 19 Uhr gehen in Löffingen, St. Blasien, Grafenhausen, Lenzkirch und Friedenweiler ganz oder teilweise die öffentlichen Lichter aus. In Breitnau bleibt es sogar zwei Stunden dunkel. "Die Bürger werden über ihre Gemeinden dazu aufgerufen, bei der Aktion mitzumachen. Laternen- und Fackelwanderungen bilden den Rahmen für den besinnlichen Sonntag", informierte Herbert Kreuz, Sprecher der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Darüber hinaus sind alle Gäste und Einheimischen im Hochschwarzwald zum Mitmachen aufgerufen.