Löffingen Löffingen liest bis in die Nacht

Premierenveranstaltung in der Fußgängerzone am 23. Juni mit Comedy und Villinger Krimiautoren.

Eine neue Idee der Leiterin der Stadtbücherei, Birgit Kuttruff, und Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, soll unter dem Motto „Löffingen liest bis in die Nacht“ das kulturelle Angebot des Baarstädtchens bereichern. Kultur nicht etwa im Saal, sondern auf der Straße im Flair der untergehenden Sonne und aufgehender Sterne. Am Freitag, 23. Juni, soll sich die kleinste Fußgängerzone vor dem Löffinger Rathaus in eine Familienfestmeile mit Kunst, Comedy und Musik verwandeln. Vor dem Blumenladen soll eine kleine Bühne aufgebaut werden, auf der Bürgermeister Tobias Link das Ereignis um 18.30 Uhr eröffnen wird. Dabei wird das Stadtoberhaupt aus dem Kinderbuch-Klassiker „Onkel Tobi hat Geburtstag“ vorlesen. Onkel Tobi war schon im Kinderzimmer des Löffinger Bürgermeisters zu Hause, nun soll diese humorvolle Vorlesegeschichte auch andere Kinder und Erwachsene erfreuen. Um 19 Uhr wird Jonathan, der Märchenerzähler, auf der Bühne Platz nehmen, um mit dem Publikum in die mittelalterliche Märchen- und Legendenwelt abzutauchen.

Auf jeden Fall verbinden die Regionalkrimis Geschichten mit bestimmten Städten oder Landschaften. „Derzeit gibt es einen richtigen Hype auf die Regio-Krimis“, erzählt die Büchereileiterin, was sich auch in den zahlreichen Ausleihen zeige. Hinter einer dieser Erfolgsstorys, einen Krimi mit Lokalkolorit zu verbinden, stehen die beiden Villinger Alexander Rieckhoff und Stefan Ummenhofer. Die beiden Journalisten haben schon zahlreiche Bücher veröffentlicht und werden in Löffingen mit dem Publikum mit „Schwarzwaldstand“ und „Schwarzwaldrauch“ tief in das Verbrechen eintauchen.

Begleitet werden die beiden Buchautoren von den Dörr-Brüdern, die mit ihrer Comedy und Musik der Veranstaltung einen besonderen Reiz geben wollen. Eric und Carsten Dörr haben sich auf die Bücher einen eigenen Reim gemacht und etwa das Schinkenlied geschrieben. Mit für die Unterhaltung sorgt auch Anja Benz mit ihrer Clownerie und Jonglage.

Kultur, Musik, Comedy, da fehlt nur noch der Gaumenschmaus und auch hier sorgen Birgit Kuttruff und Karlheinz Rontke für Cocktails aller Art, Iris Hasenfratz wird ebenfalls Getränke und Fingerfood dazu bieten und auch die anderen Geschäfte an der Fußgängerzone sollen mit eingeschlossen werden. „Wir möchten diese beleben“, erklärt der Stadtmarketingleiter, hierzu gehöre auch die Autorenbegegnung, ergänzt die Stadtbüchereileiterin. Eintritt wird nicht verlangt, gegen 22 Uhr soll das Spektakel zu Ende sein.