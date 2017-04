Löffingen Löffingen erhielt in drei Jahren 200 Neubürger

Löffingen erhielt in drei Jahren 200 Neubürger

Löffingens Bürgermeister Tobias Link informiert am Seniorennachmittag. Die Anwesenden genießen ihren Nachmittag

Löffingen (pb) 695 Senioren hätten auf Einladung der Stadt einen informativen, abwechslungsreichen und unterhaltsamen Nachmittag erleben können. Die 185 Besucher genossen in der herrlich geschmückten Festhalle – hier war Karin Wichmann vom DRK wieder am Werk – den Seniorennachmittag mit vollen Zügen.

Bürgermeister Tobias Link hatte für die Senioren wichtige Informationen. Erfreut zeigten sich diese über die doch große Anzahl von Neubürgern. So wuchs die Gesamtstadt um 200 Mitbürger auf nun 77000 Einwohner in den letzten drei Jahren. Mit stolzen 103 Jahren ist Carolina Vogt die älteste Einwohnerin. 28 Geburten und 34 Todesfälle gab es. Das Baarstädtchen Löffingen soll weiterhin liebens- und lebenswert bleiben, dafür setzte sich die Gemeinde mit ganzer Kraft ein, so Link.

Vor allem setze die Stadt auf das schnelle Internet, setze Impulse im Stadtzentrum mit der Rathaussanierung und kümmere sich auch intensiv um das Wohl der Senioren. So soll das Altenpflegeheim erweitert werden und Einzelzimmer erhalten, die medizinische Versorgung gesichert werden und auch die Infrastruktur der Zukunft angepasst werden.

Das DRK-Löffingen mit Freunden und Gönnern war mit 28 Personen im Einsatz, sorgte auch für ein großes Kuchenbüfett und der Vorsitzende Manfred Lauble selbst kümmerte sich um den Fahrdienst. Für den unterhaltsamen abwechslungsreichen Part sorgten die Kids des Kindergartens Maximus. Leiterin Lore Fehrenbach – unterstützt von Erzieherinnen und einer FSJ´lerin hatte mit den Kleinen Lieder, Tänze und Spiele einstudiert um die Omas und Opas zu erfreuen.

Schwungvoll präsentierte sich die Kindertrachtengruppe die ein Stück Heimat und Kultur vorstellten. Eine Augenweide waren die Jazz-Mädels vom Turnerbund, die sich tänzerisch-akrobatisch über die Bühne bewegten. Den Ohrenschmaus servierte die Senioren-Blaskapelle Hochschwarzwald mit einem bunten Melodienstrauß. Viele schöne Bilder auch vom Besuch im Vatikan präsentierte Manfred Furtwängler.

Über die kommunalpolitischen Vorstellungen werden wir noch berichten.