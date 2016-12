Löffingen Löffingen bleibt weiterhin Fairtrade-Stadt

Das Baarstädtchen Löffingen darf sich weiterhin als Fairtrade-Stadt bezeichnen, nachdem alle fünf Kriterien für die Verlängerung des Titels erfüllt wurden.

Als erste Stadt im Hochschwarzwald hatte Löffingen am 9. Februar 2015 die Auszeichnung durch TransFaire e.V. verliehen bekommen. Dies war für die Stadt, so Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, auch die Verpflichtung, das Engagement auszubauen. "Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Löffingen", freut sich Bürgermeister Tobias Link.



Man setze sich auch weiterhin mit Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern. In der Stadtverwaltung wird ausschließlich fair gehandelter Kaffee getrunken, dies wurde sogar in einem Ratsbeschluss festgehalten. Eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, und das sind im Baarstädtchen nicht wenige. Angefangen vom Weltladen, der sich schon seit Jahren dem fairen Handel verschrieben hat, reicht die Palette bis zum fair gehandelten Brunch, zu dem jedes Jahr der Weltladen, Jugendförderverein und der Verein HSS Afrika einladen. Auch Einrichtungen wie der Kindegarten Maximus, die Grundschule Löffingen, die katholische und evangelische Kirchengemeinden, das Naturfreundhaus Burgmühle und KoLöff (Werbegemeinschaft des Löffinger Einzelhandels) sowie viele Bürger und Unternehmer aus Löffingen gehören mit zu den Unterstützern, die sich für fairen Handel und Nachhaltigkeit einsetzen.

Für die Erfüllung der Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne gehören der Weltladen mit ausschließlich fair gehandelten Produkten von zertifizierten Fairhandels-Importeuren, die BioEcke mit den fairgehandelten Produkten Kaffee, Kakao, Schokolade, Säfte, Zucker, Getreideprodukte, Reisnudeln und Basmatireis, der Blumenladen mit Schnittblumen, Treff 3000 Discount Markt mit Rosen, Würfel und braunem Rohrzucker, Neukauf Weißmann mit Schokolade, Trinkschokolade, Kaffee, Seattle Latte, Caramel Macchiato, Frappuchino, sowie als Vertreter der Gastronomie das Naturparkhotel Linde mit verschiedenen Teesorten und Karamel-Gebäck. Nun darf das Baarstädtchen für weitere zwei Jahre den Titel "Fairtrade-Stadt" präsentieren.