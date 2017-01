Löffingen Löffingen-Reiselfingen: Geburtstagsfete der Münzlochgeister

Vor 11 Jahren krochen die Münzlochgeister aus der Höhle der Wutachschlucht um immer an Fastnacht an die alte Sage von Reiselfingen zu erinnern. Nun, zu ihrem 11. Geburtstag luden die düsteren Gesellen zur Geisternacht in die Dietfurthalle ein.

Zuvor hatten die Goris – die Reiselfinger Narrenzunft – ihrer Untergruppe den Narrenbaum im Kurgarten gestellt. Gekommen war auch der Musikverein, der es sich nicht nehmen ließ, dem Geburtstagskind musikalisch zu gratulieren und den vielen Zuschauern bei der Warm-Up-Party einzuheizen. Vor allem beim Gorimarsch konnten die Zuschauer mitsingen und mithüpfen. Dann ging es gemeinsam in die närrische Dietfurthalle. Hier warteten schon die beiden DJs Jürgen Messerschmid und Manuel Joachimstaler. In ihrem Gepäck hatten sie 5000 heiße Musiksongs. Kein Wunder, dass die Stimmung sofort stieg, Höhepunkt war der Auftritt der Guggenmusiken. Sowohl die Löffel-Guggis aus Löffingen, als auch die Gundelsteiner aus Gündelwangen brachten die Halle zum Brodeln. In der Halle tummelten sich die Zünfte der gesamten Region und viele Narren von Nah und Fern. Allerdings musste man für den Eintritt mindestens 18 Jahre alt sein. Die Münzlochgeister hatten in der Halle verschiedene Bars aufgebaut, sodass die Narren nicht dürsten mussten. Der Durst stieg beim Tanzen, Singen und den Polonaisen doch schon ordentlich an.

Seit dem Jahr 2006 bereichern die Münzlochgeister die Fasnet im Ort und der Region. Ihre Aufgabe in Reiselfingen ist den Narrenbaum am Schmutzige Dunschdig zu setzen und damit die närrischen Tage einzuläuten und zum anderen mit dem Fasnetfunken die Fastnacht auch wieder zu beenden. Eigentlich, so Vorsitzender Michael Glunk, wollte man neben den Goris auch in die Schwarzwälder Narrenvereinigung aufgenommen werden. Dies scheiterte letztlich am Namen "Geister", der in der SNV keine Berechtigung hat. Doch sie sind und bleiben die Münzlochgeister und so wurde eben ein Verein gegründet. Neben der Figur des freundlichen Goris mit dem "klingenden" Gorihäs sind die Münzlochgeister die dunklen Gesellen in der närrischen Fastnacht. Bei Umzügen sind oft beide Gestalten anzutreffen, die beide an die Geschichte von Reiselfingen erinnern.

Die Geschichte

Die Münzlochgeiser finden ihren Ursprung im 30-jährigen Krieg von 1616 bis 1648. Als die Soldaten in Reiselfingen und in Löffingen wüteten flüchteten die Bewohner von Reiselfingen in die Wutachschlucht und suchten dort in der Münzlochhöhle Schutz. Im Morgengrauen und bei Nebel wurde immer ein junger Bauer auf dem Pferd losgeschickt um zu sehen, ob die Soldaten schon abgezogen waren. Eines Tages auf einer Verfolgungsjagd stürzte der junge Bauer mit seinem Schimmel in den Eggwaldsee und ertrank. Von da an trieb er als Geist in Reiselfingen sein Unwesen.

Erst als die Bevölkerung ihm ein Kreuz aufstellte, war es auch mit dem Spuk vorbei. Bis eben ins Jahr 2006, als die Münzlochgeister Reiselfingen und das Narren-Ösch unsicher machten. Mit ihren langen grau-schwarzen Lodenmäntel und ihrer grimmigen Maske sind sie zum Fürchten. Wenn allerdings die 27 Aktiven die Maske mit dem Pferdeschweif abnehmen, steckt darunter der friedfertige Reiselfinger. Doch ist die Maske – geschnitzt vom Lenzkircher Clemens Faller – wieder aufgesetzt, dann fährt auch der Münzlochgeist wieder in den Hästräger, der sich nicht scheut, auf dem Boden zu wallen. Am Aschermittwoch ist der Spuk dann wieder vorbei. (pb)