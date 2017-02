Löffingen Löffingen: Florian Herberger als verwandelbarer Conférencier

Junges Dittishauser Talent begeistert beim Öschabend in seiner Rolle als Ansager.

Traditionell eröffnet der Fanfarenzug unter der Regie von Wilfried Münzer den Öschabend mit Trommeln und Fanfaren. Auch der Einzug der Öschzünfte gehört dazu, ebenso wie das Rotieren der Festwirte. Heuer war die Geißenzunft Dittishausen an der Reihe. Ludwig Speth und sein Vize Dietmar Doll präsentierten sich hierbei im neuen Outfit.

Als wortgewandten Ansager schickte Dittishausen Florian Herberger, ein junger verwandelbarer Künstler. „Hallo Löffingen, seid ihr alle gut drauf?“ – ein Frage, die sich schnell erübrigte. Natürlich war das Publikum begeistert und begab sich auch in die Fänge des Piratenkreuzers. Vom Animateur Sascha hüpfte er in die Rolle des Piraten-Kochs und zeigte sich so mit seinem sprechenden Hai als Bauchredner. Eine erfrischende und amüsante Begegnung der beiden gab es mit den drei Flaschengeistern. Viel zu lachen hatte das Publikum bei seinem Auftritt als unerfahrener Burli bei seinen Reperbahn-Episoden. Körperbeherrschung war bei der Darstellung des Piratenkapitäns angesagt. Mit einem Holzbein, dazu einem Haken anstelle des Unterarms, gab Herberger eine verwegene Person, die allerdings mit seinem „What shall we do with the drunken sailer“ das Publikum einfach mitriss. Von der rauen See in die Welt der Psychoanalyse führte der närrische Ansager dann als Doktor Herberger in den Schlussakkord.

Der Öschabend zeigt deutlich den Wandel der Zeit. Gefragt sind Vorführungen mit geistreichem Inhalt, Kreativität und der Mut zu Neuem.