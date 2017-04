Löffingen Löffingen: Bachheim steckt noch immer im Funkloch

Nach dem erneuten Erdrutsch in der Wutachschlucht wird für den Raum Bachheim eine Funklösung gesucht.

Prominente Unterstützung durch die Landtagsabgeordneten bekommen die Bachheimer in Sachen bessere Mobilfunkabdeckung. Der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Kuttruff hatte hierzu Micha Bächle, Bürgermeisterstellvertreter und persönlicher Referent des Landtagsabgeordneten Patrick Rapp, eingeladen. Sowohl Rapp als auch Felix Schreiner hätten sich für eine besondere Lösung im Innenministerium eingesetzt. Das Innenministerium biete den Funkmast des Behördenfunks zur Anmietung an, so der aktuelle Stand von Micha Bächle. Somit könnte der Mobilfunkanbieter diesen Behördenfunk nutzen, allerdings gäbe es noch offene Fragen.

Bächle betonte die Wichtigkeit des verbesserten Mobilfunks, besonders bei Notfällen in der Wutachschlucht, die ein wichtiges Touristenziel sei. "Bei Notfällen gibt es immer wieder Alarmierungsprobleme" bestätigte auch der Ortschaftsrat. Der Funkmast des Behördenfunks steht in Vogtsburg. Bernhard Stürmer fragte an, ob der Masten in Bachheim dazu nicht besser geeignet wäre. Dies muss noch abgeklärt werden.

Probleme machen dem Ortschaftsrat auch die Erdrutsche in der Wutach Schlucht. Im Mai war der Hang auf etwa 100 Meter abgerutscht. "Wir brauchen dringend eine Lösung für unsere Pfingstwandertage", erklärt Jürgen Kuttruff. Der Ortschaftsrat drängt deshalb auf eine zeitnahe Lösung, da die Umleitung bei den Wanderern für Unmut sorgt.

Mit ins Boot genommen werden soll die Bevölkerung beim Farrenstall. Ortsvorsteherin Petra Kramer, Stellvertreter Jürgen Kuttruff und Bauhofleiter Christian Heizmann hatten den Anbau – hier war früher eine Wohnung – besichtigt. Das Ergebnis sieht nicht gut aus, da das Gebäude sehr brüchig sei. Die Vereine werden für eine weitere Nutzung "Konzept Farrenstall" integriert werden. (pb)