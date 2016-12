Löffingen Löffingen: 30 Sternsinger werden ausgeschickt

30 Sternsinger sind in diesem Jahr Löffingen unterwegs: „Glücklicherweise gibt es in Löffingen genügend Kinder und Jugendliche, die bereit sind als Sternsinger von Haus zu Haus den Segen zu bringen", freut sich Vikar Sascha Doninger. Seinem Aufruf waren 30 Jugendliche in die Kaplanei gefolgt.

Unterstützt von elf Erwachsenen wurden die Sternsinger eingekleidet. Von den Königskleidern über die Kopfbedeckung bis zu den Kronen stellten die Sternsinger nun die Könige Kaspar, Melchior und Balthasar dar, die von dem Sternträger begleitet werden. Gemeinsam wurden dann auch die Lieder einstudiert, hier hatte sich Laurin Osek bereit erklärt, die Liedprobe am Keyboard zu begleiten. Insgesamt vier bis fünf Gruppen werden im Städtle, auf dem Alenberg und dem Reichberg, sowie in Seppenhofen unterwegs sein, bestätigt Vikar Doninger. Nach dem Segen, der auch an der Haustür mit Kreide geschrieben wird (20 *C+M+B* 17) bitten die Sternsinger um eine Spende.

In diesem Jahr steht die Sternsinger-Aktion unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!" Mit der Aktion möchten die Kinder auf die Veränderung mit den schwerwiegenden Folgen für Menschen und Tiere aufmerksam machen. Besonders schlimm ist die Region Turkan in Kenia betroffen, hier wird es immer trockener und die Menschen leiden unter dem Wassermangel. Die Sternsinger werden am Mittwoch, 4., und Donnerstag, 5. Januar, unterwegs sein. An Dreikönig selbst werden die Sternsinger den Gottesdienst um 10.30 Uhr mitgestalten. Hier wird auch die Segnung von Salz, Wasser und Kreide vorgenommen.

Der Dreikönings-Gottesdienst beginnt in Löffingen um 10.30 Uhr, in Göschweiler und Reiselfingen um 9 Uhr. Bereits Donnerstag, 5. Januar, wird es um 19 Uhr in Bachheim und Dittishausen die Segnung für die Sternsinger geben.