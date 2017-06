Löffingen Literatur unter freiem Himmel lockt in Löffingen

Löffingen liest öffentlich am Freitag. Vom Kinderbuch bis zum Schwarzwaldkrimi ist an Lesestoff alles mit dabei.

„Löffingen liest bis in die Nacht“, heißt es am Freitag, 23. Juni, in der kleinsten Fußgängerzone. Eine neue Idee des Stadtmarketingleiters Karlheinz Rontke und Birgit Kuttruff, Leiterin der Stadtbücherei. Eine Lesenacht unter freiem Himmel, mit Clownerie und Jonglage von Anja Benz, sowie Snacks und Cocktails. Platznehmen, zuhören, genießen“, heißt es ab 18.30 Uhr, wenn Bürgermeister Tobias Link selbst als Vorleser auf die Bühne steigt. Er hat den Kinderklassiker „Onkel Tobi hat Geburtstag“ ausgewählt, ein Buch, das ihn selbst als Junge begeisterte und das auch seine Kinder liebten. Zwischen dieser Kinder-Literatur und den bekannten Schwarzwaldkrimis von Stefan Ummenhofer und Alexander Rieckhoff aus Villingen wird um 19 Uhr der Märchenerzähler Jonathan die Bühne erobern. Mittelalterliche Märchen, Geschichten und Legenden aus vergangenen Zeiten, in denen tapfere Ritter um die Gunst der edlen Jungfern kämpften, werden hier wieder lebendig. Mystische Wesen, finstere Moorgeister und kauzige Bergwichteln werden dabei das Gegenstück spielen. Höchster Unterhaltungswert ist angesagt, wenn die beiden Autoren Stefan Ummenhofer und Alexander Rieckhoff Platz nehmen. Sie werden nicht nur ein "Best of" der Hummel-Krimis geben, diese werden von den beiden Musikern Eric und Carsten Dörr verheißungsvoll in Szene gesetzt. Ein Quartett der besonderen Art. Während die Autoren die Schwarzwälder Kirschtorte (Schwarzwaldkrimis) servieren, setzen die Musiker die beschwipste Kirsche (Musik) oben drauf.

"Löffingen liest bis in die Nacht" ist zwar ein verheißungsvoller Titel, doch die Realität bietet noch weitaus mehr. Es wird der Anfang einer Veranstaltungsreihe sein. Unter freiem Himmel in einer urgemütlichen lockeren Atmosphäre zeigt sich Löffingen dann von seiner vielfältigen Seite. Das nächste Mal heißt es "Löffingen grillt". Am 30. Juli wird dann auf dem alten Bauhofplatz und Kinderspielplatz Haslach öffentlich gebrutzelt, was das Zeug hält.