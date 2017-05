Löffingen Leistungsschau als Löffinger Generationentreff

Gelungene Schwerpunkt-Aktionen für Jung und Alt. Wirtschaftsregion Löffingen präsentiert sich.

Vielfältig, spannend, interessant, so könnte man die sechste Löffinger Leistungsschau charakterisieren, wobei man sicherlich beim Besuch der 75 Anbieter, der Vorträge und auch des Rahmenprogramms noch einige Attribute mehr hinzufügen könnte.

„Hier in Löffingen kann man was erleben“, versprach der stellvertretende Vorsitzende des Wirtschaftsverbunds und Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke bei der Eröffnung. Keine leeren Worte, wie sich beim Rundgang zeigte. Mit einem großen Holzlöffel voran, dem Symbol des Baarstädtchens, führte Karlheinz Rontke die Ehrengäste durch die Leistungsschau. Keine leichte Aufgabe, denn was hier in der Festhalle, den Räumlichkeiten des Schulverbundes, der Dreifeldhalle und dem großen Außenbereich zwischen evangelischen Kirche und Gasthaus "Linde" geboten wurde, war enorm. „Löffingen braucht sich nicht hinter großen Messeveranstaltungen zu verstecken“, kommentierte der Bundestagskandidat Felix Schreiner. Für seine Frau machte er längere Zeit am Selbstvermarkterstand von Claudias Früchteküche halt, um als Mitbringsel ein selbstgemachtes Ketchup mitzubringen.

Dazu passte gut die Wurst des Löffinger Haslachhofs, welche die die zahlreichen Gäste auch gerne probierten. Ein Match am Fußballkicker, er wurde von den Auszubildenden der Eisenbacher Firma Franz Morath hergestellt, gab es zwischen der parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und der Landtagsabgeordneten Gabi Rolland, während sich der Ehrenbürger Norbert Brugger ein Wurf-Duell bei der Sparkasse lieferte.

Das Löffinger Unternehmen WST schickte neben den drei Ausbildern auch einen großen Teil der insgesamt 30 Auszubildenden auf die Messe, welche für ihren Beruf auch mit den begehrten mit Namen versehenen Handy-Haltern warben. Beim Stand von Bo Travel wagten Bürgermeister Tobias Link und einige Stadträte ihr Glück, während die anderen Kollegen bei der Volksbank den Fahrsimulator ausprobierten. Leckeres gab es beim Weltladen und Fair-Trade zu probieren von der Mango, über Schokolade bis hin zur fair gehandelten Banane. Auch die Stadt Löffingen stellte sich in der Mensa vor und gab den zahlreichen Besuchern die Möglichkeit mit Vertretern der Stadt ins Gespräch zu kommen.

Jeder der 75 Anbieter präsentierte bei weitem nicht nur sich und sein Produkt, sondern lud zum Gespräch. Bürgermeister Tobias Link hatte bei der Eröffnung gesagt „die Leistungsschau ist neben der Präsentation der Wirtschaftskraft ein Ort der Begegnung für alle Generationen“, diesen Satz hauchten die Aussteller Leben ein.

Rahmenprogramm

Austausch, Kommunikationen, Kennenlernen und dies für alle Generationen war bei der Löffinger Leistungsschau angesagt. Geöffnet hatte der Jugendraum, der auch so manche Großeltern anlockte, die hier die Crêpes genossen. „Ich bin das erste Mal hier“, erklärte Ferdinand Hasenfratz. Auch die Löffinger Vereine, wie der Schwarzwaldverein, der VdK und Fair Trade-Weltladen stellten sich vor. Das Kuckyteam und Jugendfeuerwehr hatten extra für die Kinder ein spannendes und buntes Unterhaltungsprogramm. (pb)