Bachheim Langweilig wird es bei den Bachheimer Landfrauen nicht

Bachheimer Verein bietet das ganze Jahr über zahlreiche Aktivitäten und interessante Vorträge.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Reichhaltig und informativ ist das Angebot der Bachheimer Landfrauen: Vorträge, Besichtigungen, Wanderungen, Grillfest, Gymnastikkurse, Fredericktag, Seniorennachmittag, Nudelfest, Kilbig, Fasnet oder die Gestaltung des Erntedankaltars – all dies steht auf der Agenda der Bachheimer Landfrauen. Auch im neuen Vereinsjahr hat sich das Team um Carola Feser wieder viel vorgenommen, Veranstaltungen für alle Generationen, Engagement bei weltlichen und kirchlichen Feiertagen und auch die Kameradschaft kommt nicht zu kurz, ebenso stellen sich die Damen auch den Veranstaltungen im Bezirk.



Zeitgemäß sind die Landfrauen mit ihrem Internet-Auftritt, der auch über die kommenden Termine wie die regelmäßige Morgen- oder Abendgymnastik sowie über den Bachblütenvortrag am 23. März informiert. Zum 40-jährigen Bestehen haben sie einen wunderschönen Bildband über ihren Verein herausgegeben. „Ich bin begeisterte Landfrau“, heißt es in einem Werbeslogan der Landfrauen Südbaden, dieses Motto haben sich auch die Bachheimer zu Eigen gemacht.

„Sie sind nicht nur die Stützen der Dorfgemeinschaft“, wie Ortsvorsteher Petra Kramer bei der Hauptversammlung der Landfrauen lobend erwähnte, „sie sind auch das Bindeglied der Generationen und als Mitglied des Bezirks Donaueschingen und des Landesverbands Südbaden setzen sie auch für Bildung, Familie, Gesundheit, Ehrenamt, Umwelt, Gleichstellung und die Förderung des ländlichen Raums ein.“ Die interkommunale Zusammenarbeit zeigt sich im Ösch bei gemeinsamen Auftritten und Veranstaltungen oder im Bezirk bei der Feldner Mühle.

Die Gesundheit lag den Damen schon immer am Herzen. Früher waren es Vorträge, heute stellt man sich auch alternativen Möglichkeiten wie Osteopathie, Bachblüten oder der Aromatherapie. Der Weg der Vorstandschaft scheint der richtige zu sein, denn von den 365 Einwohnern des Löffinger Ortsteils Bachheim sind 66 Mitglieder der Landfrauen.

Informationen unter: www.landfrauen-bachheim.de