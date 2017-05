Löffingen Landfrauen eine feste Größe im Seppenhofer Vereinsleben

Verein zieht Bilanz eines arbeitsreichen Jahres. Viele Aktivitäten bereichen Dorfgemeinschaft.

Seppenhofen ohne Landfrauen wäre nicht vorstellbar, wenn man das vielfältige Engagement von der Vorsitzenden Judith Oschwald und Schriftführerin Pia Biehler-Walz beurteilt. Sie engagieren sich in der Friedhofspflege, der Strickkreis setzt sich aktiv mit ihrer Arbeit für Menschen in Not ein, sorgen mit ihrer Backkunst für das Kuchenbüfett beim Seniorennachmittag und sind zusammen mit der Feuerwehr die Akteure bei den traditionellen Dreschschuppenfesten. Hinzu kamen noch zahlreiche Vorträge in Sachen Kochen mit Silvia Stratz, Blick in die abendliche Natur mit Natascha Hofmeier, Osteopathie oder Basteln mit Marianne Lade. Die Frauen luden zum Spielabend und auch in Sachen Gesundheit gab es neben den Gymnastikkursen mit Bettina Kietruschat auch Autogenes Training mit Gerlinde Duttlinger. Wichtig ist der Vorstandschaft, allen 65 Mitgliedern im Durchschnittsalter von 62,9 Jahren gerecht zu werden. Hierzu zählen gemeinsame Wanderungen, Ausflüge und natürlich die geselligen Treffs. Machbar ist dies zum einen durch das großartige Engagement, zum anderen durch das Plus in der Vereinskasse, wie bei der Hauptversammlung der Landfrauen deutlich wurde. Erfreut zeigte sich die Landfrauen, mit Nicole Gleichauf ein neues Mitglied begrüßen zu können.

Seit vielen Jahren engagieren sich die älteren Landfrauen – unter der Regie von Inge Hasenfratz – während der Wintermonate mit ihren Strickarbeiten. Bei Kaffee und Kuchen stricken Inge Hasenfratz, Mathilde Bausch, Bertel Burger, Maria Burger, Gertrud Lauble, Luise Zepf, Rosemarie Siebler, Rosemarie Binder und Christel Fischer für Menschen in Not. So konnten im vergangenen Jahr vieles von der Wolldecke über Baby-Artikel bis hin zu Socken ins ungarische Städtchen Catt geschickt werden, in dem laut den Landfrauen noch bitterste Armut herrscht. Die Damen würden sich über Mitstricker und auch über Wollspenden freuen.