Reiselfingen Landesehrung für Reiselfinger Segelflieger

Luftfahrtverband zeichnet Markus Halbig und Uwe Baderschneider von der Segelfluggruppe Reiselfingen aus.

Eine beachtliche Erfolgsbilanz hat die Segelfluggruppe Reiselfingen in ihrer Hauptversammlung gezogen: In der vergangenen Saison belegte Helge Loschan in der Doppelsitzerklasse Rang drei in Baden-Württemberg, Markus Halbig Rang vier und als Teamleistung mit Helge Loschan, Markus Halbig und Peter Filipiak Rang sechs. In der 15-Meter-Klasse war es Stefan Karche, der in der Landswertung Rang vier und deutschlandweit Rang acht belegte. „Wir sind mächtig stolz auf Euch“, unterstrich Ortsvorsteher Martin Lauble bei der Hauptversammlung.

Doch nicht nur die fliegerischen Leistungen, sondern auch die Verdienste um die Luftfahrt führten Arno Breitenstein vom baden-württembergischen Luftfahrtverband nach Reiselfingen. Im Gepäck hatte er die silberne Ehrennadel für Markus Halbig und die bronzene Ehrennadel für Uwe Baderschneider. Bereits in der dritten Fliegergenaration begann die Karriere von Markus Halbig in Paderborn. 1990 führte ihn der Weg nach Aachen, hier absolvierte er 1992 die Fluglehrerausbildung. „Der Liebe wegen, kam er nach Löffingen, was ihn 1996 zur Segelfluggruppe führte", so der stellvertretende Vorsitzenden Michael Hehle in seiner Laudatio. Im Jahr 2007 erweiterte er seine Fluglehrerlizenz auch für das Ultraleichtflugzeug.

Bis heute ist er als Fluglehrer aktiv, doch auch im Vorstand der Segelfluggruppe Reiselfingen. So sprang er zunächst ein, als der Schriftführer schwer erkrankte, um dann diese Position von 1999 bis 2003 auszuführen. Seit nun zehn Jahren leitet er als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. „Vor allem die komplexe, immer anspruchsvollere Ehrenamtsarbeit“, würdigte Arno Breitenstein.

Bereits mit 14 Jahren führte auch Uwe Baderschneiders Weg über seinen Vater zu den Segelfliegern. Nach der Ausbildung auf dem Segelflieger 1997, folgte ein Jahr später die Ausbildung auf dem Ultraleicht-Flugzeug mit Motor und im Jahr 2004 die Ausbildung zum Fluglehrer. „Er ist der Mann der Technik“, seit dem Jahr 2000 der Segelflugzeugwart, um die Flugzeuge in Schuss zu halten, aber auch um diese und die Ausrüstung zu optimieren. Die Verantwortung im Vorstand übernahm Uwe Baderschneider zunächst als stellvertretenden Jugendleiter 1995 bis 1999, dann als Jugendleiter und seit 2015 als Schriftführer des Vereins.