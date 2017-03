Löffingen Kupferdiebe stehlen Dachrinnen an Kläranlagen

Kupferdiebe stehlen Dachrinnen an Kläranlagen

Böse Überraschung an den Kläranlagen Unadingen und Dittishausen: Wie der Polizei jetzt gemeldet wurde, stahlen bisher unbekannte Diebe zwischen Freitag und Sonntag Fallrohre und Dachrinnen aus Kupfer.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am Gebäude der Kläranlage Unadingen wurden nach Polizeiangaben insgesamt rund 40 laufende Meter Dachrinnen und Fallrohre abmontiert und gestohlen. Offensichtlich durch die gleichen Täter wurden beim Klärgebäude der Kläranlage in Dittishausen insgesamt 15 laufende Meter an Fallrohren entwendet.



Um hier auf das Grundstück zu gelangen, wurde der Stacheldrahtzaun durchtrennt und der Maschendrahtzaun hoch gebogen. Der Schaden wird insgesamt auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen der Polizeiposten Löffingen unter der Telefonnummer 07654/806 060 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/933 60 entgegen.