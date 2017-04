Löffingen Kunstvolle Eier als Löffinger Schauerlebnis

Traute Waibel präsentiert ihre Schmuckstücke. Künstlerin erklärt auf Wunsch ihre Werke im Löffinger Heimatmuseum.

Mit Perlen besetzt, mit Goldbändern verziert, mit Strass-Steinen beklebt oder sogar aufgeschnitten mit kreativem Innenleben – rund 100 solcher kunstvoll gestalteten Eier präsentiert derzeit die Löffingerin Traute Waibel im Löffinger Heimatmuseum.

Man mag es kaum glauben, was die ehemalige Modedesignerin mit den eigentlich doch zerbrechlichen Eiern geschaffen hat. Ob die großen prunkvollen Straußeneier, die etwas kleineren Gänse- oder Hühnereier oder auch die herrlich verzierten Weinbergschneckenhäuser, jedes Kunstwerk ist ein Unikat. „Nun habe ich alle Eier bearbeitet und muss erst wieder Nachschub holen“, erklärt Traute Waibel.

„Eigentlich ist es Zufall, dass ich auf die Eier-Kunstwerke gestoßen bin“, erklärt Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Er habe Traute und Artur Waibel in ihrem Haus besucht, um für Gäste eine Unterkunft zu buchen. Das Haus der Waibels ist ein Kunstwerk, da paart sich die Sammelleidenschaft von Artur mit der Kreativität von Traute Waibel. „Warum sollte man diese herrlichen Kunstwerke nicht in der Öffentlichkeit präsentieren“, fragte sich Rontke und so lud er die 72-Jährige ein, zu Ostern ihre filigran gearbeiteten Eier in einer Vitrine auszustellen. Die Resonanz vor zwei Jahren war so überwältigend, dass Karlheinz Rontke im Heimatmuseum nun Platz für knapp 100 solche Eierkunstwerke schaffte. Diese sind mit Plattgold, Farben, Perlen, Federn oder andere Accessoires bestückt und in filigraner Handarbeit bearbeitet worden. Schon diese sind Kunstwerke und Unikate, doch viele Straußeneier bestechen durch ihr zusätzliches Innenleben noch mehr.

Mit einer Diamantsäge ist Ehemann Artur gefragt, die um die 16 Zentimeter großen und bis zwölf Zentimeter im Durchmesser messenden Straußeneier aufzusägen. „Eine knochenharte und vor allem sehr staubige Arbeit in der Werkstatt meines Mannes“, lacht die sympathische Wahl-Löffingerin. Dann werden die großen Eier nicht nur von außen zu Kunstwerken, sondern auch im Innern mit Schätzen versehen. Sie bemalt die Eier – ganz ohne Vorlage – mit Plakatfarben, bevor sie zu einem Kunstwerk werden. So ist jedes Ei ein Unikat und erzählt seine ureigene Geschichte. Der Blick in die Vitrine zeigt den großen Ideenreichtum und das handwerkliche Geschick, welches Traudel Waibel hier an den Tag legt.

Dieses kreativen Hobbys entdeckte die gebürtige Berlinerin bei einer ihrer Reisen. Beim Besuch der Eremitage in Sankt Petersburg war sie von den kunstvollen Fabergè-Eiern nicht nur begeistert, sondern die Idee war geboren, selbst solche Kunstwerke herzustellen. Gesagt getan – die ersten Eier waren Hühner- und Gänseeier.

Doch schnell wurde es der agilen Rentnerin zu langweilig, also suchte sie nach einer neuen Herausforderung. Heute ist sie eine wahre Meisterin in Sachen „filigrane Eierarbeiten“, die sie nun auf die kleinen Weinbergschneckenhäuser ausdehnt. Man ist erstaunt, was Traute Waibel mit ihrer Verzierkunst geschaffen hat. So kann man sich als Betrachter der Faszination bei derzeitiger Ausstellung im Heimatmuseum kaum entziehen. „Ich habe noch viele Ideen verspricht die 72-jährige Löffingerin“ und so darf man sich schon auf die nächste Ausstellung freuen.

Die Ausstellung

Rund 100 verzierte Straußen-, Gänse- und Hühnereier, dazu kleine verzierte Schneckenhäuschen, sind derzeit bei der Ostereierausstellung in Löffingen zu bewundern. Traute Waibel führt die Gäste gerne auch selbst durch die Ausstellung. Anmeldungem unter Telefon 07654/8108 oder bei der Tourist-Info, 07654/802 72. Ansonsten kann jeder Besucher noch bis zum 28. April von Montag bis Freitag während der Öffnungszeiten 9 bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr (außer Mittwochnachmittag) die verzierten Eier im Heimatmuseum bewundern. (pb)