Unadingen Kunststoff-Spezialist mit neuem Werk in Unadingen

Haiterbacher Unternehmen expandiert und nimmt fünfte deutsche Niederlassung in Betrieb. Bis zu 15 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Zuwachs im Unadinger Gewerbegebiet: Die auf Kunstoffverarbeitung spezialisierte Firma Durotherm aus Haiterbach nimmt hier ein Zweigwerk in Betrieb. „Wir haben uns für Unadingen entschieden, weil die gute Verkehrsanbindung an die Bundesstraße 31 und das attraktive Gewerbegebiet mit ausschlaggebende Gründe für die Standortwahl waren“, erklärte Norbert Keck, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing.

Seit 1968 ist die Durotherm Kunststoffverarbeitung GmbH mit Hauptsitz in Haiterbach im Kreis Calw, spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Vakuum-Formteilen und Verpackungssystemen aus Kunststoff. Weiter auf Expansionskurs, eröffnen die Verformungsexperten mit Kunden in der ganzen Welt, am Standort Unadingen nun ihr fünftes Werk in Deutschland. Ob intelligente Verpackungslösungen oder innovative Formteile für Fahrzeugbau, Agrartechnik, Medizintechnik, Luftfahrt oder Schienenverkehr – Durotherm entwickelt, konstruiert und produziert Formteile für eine Vielzahl von unterschiedlichsten Einsatzbereichen und Branchen.

Rasante Zuwächse

Gerade auch im Zukunftsmarkt Luftfahrt und Schienenverkehr, erfreut sich Durotherm nach eigenen Angaben rasanter Zuwächse. „Um der stark steigenden Auftragssituation auch in diesem Geschäftsbereich gerecht zu werden, erfolgte die Investition in das Werk Unadingen. Eigens für diesen Spezialmarkt werden hier zukünftig verschiedenste Kunststoffformteile für Flugzeug- und Bahnsitze gefertigt“, informierte Norbert Keck. Gestartet wird in der neuen Produktionsstätte, in welcher mittelfristig zehn bis 15 Mitarbeiter beschäftigt werden, bereits in diesem Juni.

Das neue Werk ist Teil einer starken Unternehmensgruppe, welche laut Keck zu den größten Thermoformern Europas zählt. Neben den fünf Produktionsstandorten in Deutschland, verfügt die Durotherm-Gruppe über weitere Zweigwerke in Tschechien sowie in der Schweiz. Aber auch in puncto Wirtschaftskraft, Maschinenpark und Produktionsfläche ist das Unternehmen optimal aufgestellt: So wurde der Umsatz in den letzten sieben Jahren mehr als verdoppelt, es erfolgten auch im letzten Jahr wieder Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro in zusätzliche Maschinen beziehungsweise Anlagen und die Produktionsfläche wächst 2017 auf 32 000 Quadratmeter an.