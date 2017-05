Löffingen Kunst wird in Löffingen vielfältig erlebbar

Malerin Monika Rosenberger zeigt ihre Werke. Alexander Weinmannpräsentiert Skulpturen bei Ausstellung des Kunstvereins.

Eine gelungene Ausstellung der Malerei Monika Rosenbergers und der Werken der Bildhauerei Alexander Weinmanns, eingebettet in die Kunst der Musik von Max Marlier, spannend vorgestellt von Erwin Niederer – so könnte man die Vernissage zur neuesten Ausstellung des Kunstvereins in der Städtischen Galerie beschreiben. Mit den beiden Künstlern vom Bodenesse hat der Löffinger Kunstverein den Geschmack der Gäste getroffen, was die zahlreichen Besucher und die anschließenden interessanten Gespräche auch untermauerten.

Mit dem Zitat des russischen Malers Wassily Kandinsky „die Kunst ist ein kompliziertes Phänomen, das von unzähligen Emotionen abhängig ist“, charakterisierte die Vorsitzende Silvia Bächle trefflich die Vernissage der zwei Kunstgenres die hier die Unterschiedlichkeiten und doch auch die Gemeinsamkeiten – vor allem auch durch die gelungene Präsentation – aufzeigten. Diese auf den ersten Blick völlig unterschiedlichen Positionen im Bereich zeitgenössischer Kunst, stellte Künstler und Kunstkritiker Erwin Niederer vor. Interessant, einfühlsam, ausdrucksstark und doch für alle Besucher verständlich, wobei der Hauch des Amüsanten dem Vortrag den besonderen Pfiff gab, war seine Rede. „Kunst muss man begreifen“, betonte der Laudator. Während der Künstler dies mit den Händen schaffe, sei es dem Besucher vorbehalten, durch das Anschauen die Kunst im Bewusstsein zu begreifen. Oft seien es einfach nur die Emotionen, doch bei vielen Exponaten sei es sinnvoll und reizvoll auch dahinter zu schauen. "In der zeitgenössischen Kunst stellte der Künstler sein Individium ins Zentrum des Schaffens.

Dabei scheint es, dass sich an keine Maßstäbe gehalten wird und nur die Interpretation und die Gefühle als Filter eingesetzt werden", sagte Niederer. Und doch haben die Bilder von Monika Rosenberger und die Exponate von Alexander Weinmann bestimmte Regeln. Es sei vor allem die Komposition, der goldene Schnitt, welche einem Werk die Faszination gebe. Dazu bei den Bildern die Farbintensität, der Farbkontrast und diese Dynamik, ja schon fast explosive Bearbeitung, wie das Beispiel von Monika Rosenberger bei ihrem Werk „dem Ziel so nah“ demonstriere.

Diese heftige Bearbeitung wäre bei Alexander Weinmann mit seinen Fundstücken geradezu kontraproduktiv. Seine dreidimensionalen Plastiken sprechen eine andere Sprache. Mit Relikten aus der Wegwerfgesellschaft schafft er Neues, verwandelt das Gefundene in ein Kunstwerk. Es sind menschliche Produkte, weggeworfen, zerschlissen, die er irgendwo entdeckt und die nach leichten Veränderungen nun ins Rampenlicht gestellt werden. Alexander Weinmann bezeichnet seine Plastiken oft als Wächter, welche die menschliche Schöpferkraft bewachen und aus den Spuren der Vergangenheit ins Heute rücken. "Zeugnisse, die für gestern stehen, heute uns ansprechen und auf morgen hinweisen", sagte Niederer.

Die Ausstellung

Malerei und Bildhauer von Monika Rosenberger und Alexander Weinmann sind noch bis zum 28. Mai in der Städtischen Galerie in Löffingen zu bewundern. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr (außer Mittwochnachmittag) geöffnet. Am Sonn- und Feiertag wird in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr und 15 Uhr bis 17 Uhr einer der beiden Künstler vor Ort sein, um die Besucher durch die Ausstellung zu führen. (pb)