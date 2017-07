Dittishausen Kulturinitiative Dittishausen setzt Akzente

Karibische Nacht bereichert Veranstaltungsangebot. Doubletown Bigband präsentiert sich unter neuer Führung.

Karibisches Flair, flotter Jazz, Swing der in die Beine geht und das Ganze serviert unter dem Sternenhimmel, all dies zauberte die Kulturinitiative Dittishausen (KuDitt) in den Kurpark von Dittishausen. Eine grandiose Idee den Kurpark zu beleben und den Ort kulturell zu bereichern.

Karibische Nacht: Die Kulturinitiative Dittishausen entstand aus der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“. Während dieser Wettbewerb vom Ortschaftsrat wegen fehlendem Interesse letztlich abgesagt werden musste, hat sich diese Initiative erhalten und rief mit dieser karibischen Nacht bereits zur zweiten derartigen Veranstaltung auf. Schon im März setzte die Kulturinitiative mit dem Auftritt des Angela Merkel- Doubles Akzente. Während bei Marianne Schätzle die Kabarett-Kenner und Liebhaber auf ihre Kosten kamen, sollte die karibische Nacht den Kurpark von Dittishausen wieder beleben. „Der Bevölkerung soll mit Musik und den leckeren Cocktails und Snacks ein stimmungsvoller Abend geboten werden“, informierte der Sprecher der 13-köpfigen Gruppe, Änder Glod. Eine gelungene Aktion, davon waren die vielen Gäste überzeugt, die unter dem Dittishauser Sternenhimmel gerne den Pina Colada, Cuba Libre, Mojito oder andere Cocktails genossen. Die Hauptorganisatoren Lisa Merz und Änder Glod hatten den Kurpark mit liebevollen Details in kleine karibische Oasen gewandelt. So mancher Gast hatte hierzu das passende Outfit mit Hawaii-Hemd, Blumenkette, Strohhut und Sonnenbrille. In der Mitte hatte Jürgen Merz für die Musiker extra ein Podest aufgebaut, sodass die Gäste die Musiker nicht nur hören, sondern auch sehen konnten.

Die Kulturinitiative Dittishausen entstand aus der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“. Während dieser Wettbewerb vom Ortschaftsrat wegen fehlendem Interesse letztlich abgesagt werden musste, hat sich diese Initiative erhalten und rief mit dieser karibischen Nacht bereits zur zweiten derartigen Veranstaltung auf. Schon im März setzte die Kulturinitiative mit dem Auftritt des Angela Merkel- Doubles Akzente. Während bei Marianne Schätzle die Kabarett-Kenner und Liebhaber auf ihre Kosten kamen, sollte die karibische Nacht den Kurpark von Dittishausen wieder beleben. „Der Bevölkerung soll mit Musik und den leckeren Cocktails und Snacks ein stimmungsvoller Abend geboten werden“, informierte der Sprecher der 13-köpfigen Gruppe, Änder Glod. Eine gelungene Aktion, davon waren die vielen Gäste überzeugt, die unter dem Dittishauser Sternenhimmel gerne den Pina Colada, Cuba Libre, Mojito oder andere Cocktails genossen. Die Hauptorganisatoren Lisa Merz und Änder Glod hatten den Kurpark mit liebevollen Details in kleine karibische Oasen gewandelt. So mancher Gast hatte hierzu das passende Outfit mit Hawaii-Hemd, Blumenkette, Strohhut und Sonnenbrille. In der Mitte hatte Jürgen Merz für die Musiker extra ein Podest aufgebaut, sodass die Gäste die Musiker nicht nur hören, sondern auch sehen konnten. Doubletown Bigband: Karibikflair mit ordentlich Jazz, Swing, Blues und Latin servierte die Doubletown Bigband aus Villingen-Schwenningen. Es war der erste Auftritt der Band nach dem Unfalltod ihres Leaders Jürgen Engesser. Die Bigband ist mit Dittishausen, vor allem durch Saxophonist Änder Glod (Dittishausen), Drummer Daniel Heer (Unadingen) und dem verstorben Jürgen Engesser und seinem Bruder Siegfried Engesser stark verbunden. So spielen sie nicht nur ihre Jahresabschlusskonzerte seit Jahren auf dem Berge Tabor, nun war es auch der Start mit dem neuen Dirigenten Matthias Jakob in die Ära nach Jürgen Engesser. Der 36-jährige neue Leiter und Musiklehrer am Hoptbühl-Gymnasium in Villingen-Schwenningen ist selbst aktiver Schlagzeuger und spielt am Klavier. Seine zahlreichen Banderfahrungen in verschiedenen Jazz-Formationen wird er nun an die 26-köpfige Band weiter geben. Wie gut dies funktioniert, zeigten die Band in Dittishausen. Für ordentliche Würze sorgte die charismatische Sängerin Jacqueline Wolf.

Karibikflair mit ordentlich Jazz, Swing, Blues und Latin servierte die Doubletown Bigband aus Villingen-Schwenningen. Es war der erste Auftritt der Band nach dem Unfalltod ihres Leaders Jürgen Engesser. Die Bigband ist mit Dittishausen, vor allem durch Saxophonist Änder Glod (Dittishausen), Drummer Daniel Heer (Unadingen) und dem verstorben Jürgen Engesser und seinem Bruder Siegfried Engesser stark verbunden. So spielen sie nicht nur ihre Jahresabschlusskonzerte seit Jahren auf dem Berge Tabor, nun war es auch der Start mit dem neuen Dirigenten Matthias Jakob in die Ära nach Jürgen Engesser. Der 36-jährige neue Leiter und Musiklehrer am Hoptbühl-Gymnasium in Villingen-Schwenningen ist selbst aktiver Schlagzeuger und spielt am Klavier. Seine zahlreichen Banderfahrungen in verschiedenen Jazz-Formationen wird er nun an die 26-köpfige Band weiter geben. Wie gut dies funktioniert, zeigten die Band in Dittishausen. Für ordentliche Würze sorgte die charismatische Sängerin Jacqueline Wolf. Kulturinitiative Dittishausen: Die Kultur stärken und die Vielfalt verbessern – dies ist das Hauptaugenmerk der Kulturinitiative. Die Mitglieder der Gruppe haben sich zur Aufgabe gemacht, vier kulturelle Veranstaltungen im Jahr für Bürger, Gäste und Kulturfreunde in der Region zu veranstalten um zusammen mit dem Verkehrsverein in Dittishausen die Kultur in Dittishausen zu bereichern. Die nächste Bühnenveranstaltung ist am 14. Oktober gesetzt mit dem Auftritt der Wilden Wälder. Doch zuvor steht eine Krimi-Lesewanderung auf dem Programm.

Die Akteure

Die Kulturinitiative Dittishausen ist aus der Arbeitsgruppe „Kultur und Soziales“ anlässlich des geplanten Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ entstanden. War die Gruppe damals eher gering, so ist die Nachfolgerin mit 13 Personen ordentlich groß, aber vor allem sehr engagiert. Neben Änder Glod gehören dazu Lisa Merz, Anna Buchmeier, Janine Fritzsche, Rike Heim, Tanja Kühnel, Uli Sauer, Katrin Schleicher, Laurin Wehrle, Ann-Katrin Wölfle, Cornelia Wölfle, Petra Vetter und Eugenia Hagen an. Die Trainingsgruppe um Petra Vetter trifft sich regelmäßig freitags zum Laufen. (pb)