Unadingen Kuchenverkauf für Unadinger Flüchtlingsjugend

Unbegleitete minderjährige Jugendliche in Unadingen brauchen juristische Unterstützung.

Im Januar 2016 zogen die ersten acht unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Unadingen ein, mittlerweile hat sich die Gruppe mit 13 Flüchtlingsjugendlichen im Ort und in der Region integriert. Doch die Afghanen, Iraker, Syrer und Pakistani müssen nicht nur mit dem bislang Erlebten zurechtkommen, sie plagen derzeit viele Fragen und Ängste, ob sie hierbleiben dürfen oder wieder zurück müssen. „Wir brauchen dringend Rechtsbeistand und richterliche Unterstützung, doch die gibt es nicht zum Nulltarif", erklärt Gabriele Gottschall. Deshalb hatte die Reiselfinger Sozialstudentin Kathrin Winterhalder die Idee, einen Kuchenverkauf zu organisieren. Nicht nur ihre Freunde und Familie engagierte sich dafür als Kuchenbäcker, sondern auch die Jugendlichen selbst, mit Rezepten aus ihrer Heimat. So ist etwa an Manu (Dattelkekse) oder Chai Latte (Schwarztee mit Gewürzen) gedacht. Der Verkauf wird am 20. Mai in Hüfingen vor dem Intersport-Geschäft stattfinden.

„Wir hoffen, dass wir alles verkaufen können und unser Sparschweinchen sich noch füllt, damit wir den Jugendlichen helfen können“, erklärt die Initiatorin aus Reiselfingen. Das studienbegleitende Projekt führte sie nach Unadingen. Allen Vorurteilen zum Trotz wurde sie als junge Frau von den männlichen Jugendlichen akzeptiert und wird mit Respekt behandelt. „Frauenfeindlichkeit oder Berührung mit unserm christlichen Glauben haben unsere Jugendlichen nicht“, erklärt Gabriele Gottschall. Ganz im Gegenteil, die Jugendlichen versuchen, hier eine neue Heimat zu finden. So besucht bekanntlich ein Teil der Jugendlichen den Löffinger Schulverbund, manche werden von den Sozialarbeitern vor Ort unterstützt und einige besuchen einen Einsteiger-Qualifizierungskurs der Arge, erklärt die pädagogische Leiterin der Unadinger Wohngemeinschaft, Diplom Sozialarbeiterin Gabriele Gottschall.

Das Institut für soziale Projekte in Stegen betreut und begleitet die Jugendlichen mit derzeit 15 Betreuern rund um die Uhr.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben internationalen Konventionen und nationalen Regelungen zufolge Anspruch auf besonderen Schutz. Ob es der Schutz, die derzeitige Sicherheit oder auch die Persönlichkeit der Jugendlich selbst sind, könne man nicht sagen, auf jeden Fall tun sie alles dafür, Deutsch und in der Schule zu büffeln, einen Beruf zu erlernen oder sich zu integrieren, erklärt Gabi Gottschall.