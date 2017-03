Titisee-Neustadt Kreisgymnasium ruft in Titisee-Neustadt zum Tag der offenen Tür

Schule stellt sich Schülern und Eltern vor. Anmeldetermine für neue Fünftklässler im April.

Zum Tag der offenen Tür lädt das Kreisgymnasium Titisee-Neustadt am kommenden Samstag, 18. März, zwischen 10 und 13 Uhr ein. Vor allem möchte man, so Schulleiterin Jutta Brecht, den Schülern und Eltern der vierten Klassen der Region einen Einblick in die Vielfalt des schulischen Lebens geben. Natürlich seien auch andere interessierte Besucher willkommen. Die Schulleiterin wird in einem Vortrag das gesamte schulische Angebot und das pädagogische Konzept des Kreisgymnasiums vorstellen. Nach der Begrüßung um 10 Uhr im Foyer bietet das Kreisgymnasium Schnupperstunden an, die einen Einblick in das Fachangebot vermitteln. Von 10 Uhr 13 Uhr können die Eltern und zukünftigen Schüler Mini-Unterricht von den anwesenden Lehrern erleben. Vorgesehen sind auch Experimenten, die sich gezielt an die kommenden Fünftklässler wenden. Sowohl in den Fremdsprachen, als auch in den Naturwissenschaften werden dabei auch Unterstufenschüler Unterrichtsinhalte präsentieren.

Ein Rundgang führt durch das Gelände einschließlich der naturwissenschaftlichen Fachräume, Computerräume, Sporthallen und die Klassenzimmer. Die Fachräume werden anhand von Ausstellungen und attraktive Vorführungen vorgestellt. Zum Angebot des Kreisgymnasiums gehören auch die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften. So wird es beispielsweise auch Vorführungen des Vororchesters, der Theater-, Musik- und Sport-AG geben. Auch können sich Eltern und Schüler über die Austauschprogramme der Schule, die Wettbewerbe, den Fächern „Biologie, Naturphänomene und Technik“ (BNT) und „Naturwissenschaft und Technik“ (NwT) sowie dem bilingualen Unterricht, den Schülerstreitschlichtern und weiteren Angeboten informieren. Abgerundet wird das Programm durch die Musikaufführungen und Theaterszenen in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule.

Die Anmeldungstermine für die neuen Fünftklässler am Kreisgymnasium sind am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. April, jeweils von 8 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr.