Dittishausen Kreative Dittishauser Angebote ziehen Gäste an

Osterbasar der Dittishauser Landfrauen wird zum Schaufenster kunsthandwerklichen Schaffens.

Erneut ein Gästemagnet wurde der Osterbasar der Landfrauen: „Der Osterbasar soll eine feste Veranstaltung im Jahreskalender werden“, hatte Vorsitzende Ilona Meister schon nach der Premiere vor drei Jahren erklärt. Das Konzept hat sich bewährt, auch am Sonntag zog der Basar wieder zahlreiche Gäste an. Die Landfrauen hatten für ein vielfältiges Angebot gesorgt und neue Anbieter mit den erfolgreichen bisherigen gemixt. Auch hatte man das Kuchen- und Tortenangebot auf 40 Stück erhöht, da im vergangenen Jahr die Kuchentheke schon lange vor Ende ausverkauft war. Die Landfrauen zeigten sich als kreativ, handwerklich geschickt und handarbeits- und küchentechnisch perfekt mit ihrem großen Angebot. Der Förderverein Weiler Kapelle hatte vor allem auf schöne Frühlingsblumen-Arrangements, Türkränze bis hin zu Sommermützen gesetzt. Probieren hieß es bei Ansgar Barth, dem Edelbrände-Papst. Bereitwillig gab er Auskünfte über seine besonderen Köstlichkeiten. Seit Beginn ist Marianne Lade mit dabei, die aus ihrem reichlichen Angebot vor allem Osterdekorationen mitgebracht hatte. Anprobieren, staunen und dann die Kette oder das Tuch für sich oder andere als Geschenk kaufen. So dachte so manche Besucherin bei der großen Schmuck- und Tücherauswahl von Birgit Hall. Neu war auch Birgit Kistler mit der Korbflechterei aus Schollach. Papa Kistler zeigte den interessierten Besuchern, welche schönen Körbchen aus Peddigrohr entstehen können. Bürsten und Besen aller Art gab es bei Brigitte Rösch aus Epfenhofen. Vor allem die Ziegenhaarbürsten waren gefragt. „Diese sind beim Abstauben unübertroffen“, sagte Rösch. Unterstützung von Tochter Nadine bekam Sissy Stachowitz aus Unadingen. Im Angebot gab es alles, was das Holz-Herz begehrt, von der Lkw-Uhr bis zur Lamm-Leuchte. Kreativ gestaltete Ansichtskarten mit einem ganz besonderen Flair hatte Martina Trimpin im Angebot.