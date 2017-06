Göschweiler Kostenloses Internet kommt gut an in Göschweiler

Kostenloses Internet kommt gut an in Göschweiler

Beim Göschweiler Rathaus soll ein zweiter Hot-Spot realisiert werden. Kindergarten erhält neues Klettergerüst.

Kupferdiebe waren jüngst auch in Göschweiler unterwegs und haben die gesamte Umrandung auf dem Hochbehälter Wacht entfernt. Dabei handelt es sich um rund 20 Meter mit einem Wert zwischen 4000 Euro bis 5000 Euro, informierte Ortsvorsteher Manfred Furtwängler in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Die neue Abdeckung soll nicht aus Kupfer sein, um die Diebe nicht nochmals nach Göschweiler zu locken.

In den Pfingstferien wird im Kindergarten einiges getan. Aus Sicherheitsgründen wird die Holzkonstruktion des Klettergerüsts neu gebaut, sowie das Geländer am Treppenaufgang. Der Waldwagen bedarf zweier neuer Treppenstufen, welche die Rentnergruppe fertigen möchte. Außerdem müssten die Hecken in diesem Gebiet geschnitten werden. Feuerwehrkommandant Magnus Winterhalder berichtet über die Frühjahrshauptprobe, die im Kindergarten durchgeführt wurde. Lediglich ein Sammelplatz müsste ausgewiesen werden. Dieser soll im Bereich des oberen Eingangs der Schule installiert werden.

Eine große Ehrenamtsaufgabe hat Siegfried Moll übernommen, der die defekten hölzernen Hinweisschilder reparieren möchte. Der Sturm hatte die Figuren so stark beschädigt, dass neue geschnitzt werden müssen, erklärte Furtwängler. Gut werde der kostenlose Internet-Hotspot am Emil-Baader-Platz angenommen. Im Bereich des Rathauses soll ein weiterer eingerichtet werden. Somit könnten auch das Rathaus und die Vereinsräume auf das kostenlose Internet zugreifen.

In Angriff genommen wird derzeit der Ringschluss der Trinkwasserversorgung vom Funkenplatz bis zur Friedhofstraße. Diese wurde mit rund 50 000 Euro veranschlagt Im August soll ein weiterer Teil der Sanierung der Bergstraße in Angriff genommen werden. Es handelt sich dabei um den Abschnitt zwischen Haus Bernauer und Gasthaus "Kranz".

Die Frage eines Endplatzes für Urnen wird demnächst den Ortschaftsrat beschäftigen. Bei einem Vororttermin soll ein solcher Platz ausgewiesen werden, in dem die Urnen nach 20 Jahren Ruhezeit auf dem Friedhof in der Erde weiter ruhen werden.

Ortsvorsteher Furtwängler gab noch Termine bekannt. So feiert Göschweiler am Sonntag, 18. Juni, das Herz-Jesu-Fest. Zum Kirchgang um 9.30 Uhr treffen sich der Ortschaftsrat, die Musik, Feuerwehr und Vereine. Anschließend findet ein Pfarrhock auf dem Kirchplatz statt. Am Mittwoch, 21. Juni, lädt der Sportverein wieder zur Sonnwendfeier ein, Beginn ist um 19 Uhr. Der Dorfhock der Bläser und Landjugend wird am Samstag, 24. Juni, sein.