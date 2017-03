Bachheim Konzertjahr fordert Bachheimer Musikverein

Musiker haben dieses Jahr viel vor. Ralf Thoma ist seit zehn Jahren musikalischer Leiter.

Jeder sechste Bachheimer spielt im Musikverein und jeder dritte Bürger ist mit dem Verein verbunden – eine imposante Statistik, welche den Wert des Vereins im Dorfleben zeigt. Doch vor allem imponiert der Musikverein Bachheim durch seine musikalische Qualität, für die seit nun zehn Jahren Ralf Thoma verantwortlich ist. Der junge Bankfachmann und ambitionierte Musiker fordert von seinem Musikkörper eine stetige musikalische Weiterentwicklung. „Bei Konzert sind wir echt gut, doch diese Leistung muss überall gelten, auch bei Frühschoppenkonzerten oder anderen kleinere Auftritten“, lautete sein Apell bei der Hauptversammlung. Doch dies erfordere neben den angesetzten Proben, im vergangenen Jahr waren es 44, auch das Üben Zuhause.

Gut sei die Integration der Jungmusiker gelungen, freute sich der Dirigent. Durch den Kauf der Bass-Klarinette konnte das Klangbild erweitert werden. „Früher waren wir blech- und holzlastig, heute gehören auch ein Glockenspiel und ein erweitertes Instrumentarium dazu, was einen größeren Musikspielraum ermöglicht", unterstrich der Dirigent. Mit diesen guten Voraussetzungen will man sich beim Wertungsspiel in Pfohren Ende Mai beweisen. „Für uns eine Herausforderung, zumal das Niveau relativ hoch ist“, so Thoma. Der Verein hatte sich einem Wertungsspiel zuletzt 1992 gestellt.

Allerdings bemängelte Thoma die Pünktlichkeit besonders in den Proben. „Der Kreis der Unpünktlichen wird größer“, so Thoma. Auch bei Auftritten könne es nicht sein, dass man verspätet anfange oder die Pausen verlängere.

Der Ausblick zeigt, dass es auch im laufenden Jahr beim Musikverein nicht langweilig wird. „Stillstand ist Rückschritt und so werden wir uns immer wieder neuen Herausforderungen und Projekten stellen“, versprach Ralf Thoma. So stehen jetzt schon zwei Frühjahrskonzerte an, zum einem mit dem Musikverein Dittishausen zum anderen mit dem Musikverein Schollach. Für den Herbst ist eine besinnliche Kirchenstunde geplant. Thoma bedauerte, dass seine Vizedirigentin Miriam Greuter nach acht Jahren ihn nicht mehr unterstützen könne. „Doch in der Jugendausbildung bleibt sie uns noch treu“, betonte Vorsitzender Dominic Reichart.

In diesem Jahr wird der Verein das Pfarrfest bereichern, ferner ist man am Nudelfest und an Kilbig aktiv, dazu gibt es einen Jungmusiker-Aktionstag und die traditionelle Theateraufführung Ende des Jahres.