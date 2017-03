Löffingen Katholische Frauengemeinschaft Löffingen ruft zum Suppensonntag

Eintopf essen und gleichzeitig Gutes tun ist am Sonntag angesagt.

Mit einer schmackhaften Aktion unterstützt die Löffinger Frauengemeinschaft arme Menschen: Seit nun zehn Jahren lädt die katholische Frauengemeinschaft zum Eintopfessen am Misereor-Sonntag ein. Auch in diesem Jahr werden die Damen unter der Chefköchin Rita Dietrich am 2. April für einen leckeren Gemüseeintopf sorgen. Die Grundlage sind eine selbstgemachte Rinderbrühe.

Für die zehn Köchinnen heißt es ordentlich schnippeln, um zahlreiche Gemüsesorten zum Eintopf zu verarbeiten. Hinzu kommen Fleisch und Kartoffeln, bevor der Eintopf mit Zwiebeln und Kräutern abgeschmeckt wird. Auch eine vegetarische Variante wird den Gästen angeboten werden.

"Da der Sonntag von der Fastenzeit ausgeschlossen ist, werden die Gäste mit einem leckeren und ebenfalls selbst hergestellten erfrischenden Dessert verwöhnt werden", informiert Jutta Knöpfle.

Der Eintopfsonntag kann sicherlich mit mehreren Pluspunkten aufwarten. Zum einen fördert er die Kommunikation und ist eine willkommene Gelegenheit in gemütlicher Runde gemeinsam zu essen. Zum anderen kann die katholische Frauengemeinschaft mit dem Erlös die Aktion Misereor unterstützen. Jeder Gast kann nach seinem Ermessen einen Obolus für das Essen bezahlen. Dieser geht dann hundertprozentig an das Hilfswerk. „Damit möchten wir unseren Beitrag leisten, damit die Menschen etwas zu essen haben, was leider nicht selbstverständlich ist“, unterstreichen die Damen der katholischen Frauengemeinschaft. Der Blick in die letzten Jahre ist mehr als erfreulich, so konnte immer eine Summe im höheren dreistelligen Bereich etwa 600 bis 700 Euro überwiesen werden. Serviert wird der Eintopf am kommenden Sonntag, 2. April, nach dem Gottesdienst in der Kaplanei.