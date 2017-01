Löffingen Karl-Heinz Mayer und Werner Kaltenbrunn von der Feuerwehrabteilung Reiselfingen geehrt

Die Feuerwehr Reiselfingen zieht positive Jahresbilanz: Karl-Heinz Mayer und Werner Kaltenbrunn erhalten das Ehrenzeichen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein leckeres Rehessen – gekocht vom Kommandant persönlich, die Beförderung langjähriger Feuerwehrkameraden, eine vorbildliche Zusammenarbeit mit der Löffinger Gesamtwehr, dazu eine gute Fortbildungsquote: all dies konnte Abteilungskommandant Heiko Fehrenbach auf der Versammlung der Feuerwehrabteilung Reiselfingen präsentieren.

Dankbar und stolz auf den Dienst am Nächsten zeigte sich Bürgermeister Tobias Link. Einsatztechnisch gab es in Reiselfingen selbst – so Katharina Winterhalder – glücklicherweise nur die Unterstützung beim Ausbrennen eines Kamins, dazu Verkehrs- und Parkplatzdienste, doch der Großbrand bei der Firma Formesse habe gezeigt, wie wichtig die Schlagkraft der Gesamtwehr sei, wie Bernd Schwörer betonte. Nur dieses Hand-in-Hand-Arbeiten auch mit anderen Wehren hätte Schlimmeres verhindert.

Neben dem Engagement der Jugend zeichnet die Abteilungswehr Reiselfingen auch aktive Mitglieder für ihre langjährige Treue aus. Die Ehrungen für 25-jährige und 40-jährige Treue übernahm der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz. Vor 40 Jahren trat Karl-Heinz Mayer der Reiselfinger Wehr bei. Nach dem erfolgreichen Absolvieren aller Ausbildungsstufen wurde er 1979 zum Oberfeuerwehrmann befördert. Im Jahr 2009 bekam er das Ehrenzeichen in Silber und nun das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold von Gotthard Benitz, Bernd Schwörer und Heiko Fehrenbach überreicht. Bürgermeister Tobias Link hatte für Mayer noch die goldene Uhr der Stadt Löffingen mit dabei.

Das Feuerwehr Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber ging an Werner Kaltenbrunn für seinen 25-jährigen aktiven Feuerwehrdienst. Die Ausbildung zum Truppmann und Truppführer führte zunächst zum Oberfeuerwehrmann und dann zum Hauptfeuerwehrmann. Neben seinem Feuerwehrdienst ist er auch als Fahnenträger aktiv.

Ein wichtiger Akzent in Reiselfingen ist die Branderziehung im Kindergarten, für die Sandra Schwörer seit Jahren verantwortlich ist.