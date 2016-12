Löffinger Junger Löffinger Filmemacher engagiert sich für Umwelt

Simon Straetker als Regenwaldretter. Umweltaktivist sucht weitere Mitstreiter für Aktion im August in Brasilien.

Simon Straetker ist nicht nur ein begnadeter Filmemacher, sondern auch ein ausgezeichneter Botschaft für Menschen und Natur. Der 23-jährige Löffinger versucht mit seiner Kamera und den beeindruckenden Bildern die Menschen für die Natur zu sensibilisieren und sich selbst aktiv für eine gesellschaftliche und ökologische Veränderung einzusetzen. So war er erst kürzlich zwei Monate in Brasilien, um dort mit einer Gruppe Bäume zu pflanzen und damit den Regenwald Mata Atlantica zu retten.

Der Löffinger Filmemacher hatte beim Dokumentarfilmen Markus Mauthe kennengelernt. Mauthe sei wie er selbst ein leidenschaftlicher Kämpfer für den Erhalt der Natur. "Seit 20 Jahren kämpft Mauthe mit der Kamera gegen die Zerstörung der Umwelt, auch gegen die Rodung der wichtigen Urwälder", erklärt Straetker. Zusammen mit seiner Ehefrau Juliana betreibt Mauthe in Brasilien, rund 1000 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt in der zweitgrößten Tropenwaldregion Brasiliens, eine Kakao-Farm. "Alleine in dieser Region gibt es nur noch sieben Prozent des einstigen Regenwalds, der Rest fiel Rodungen für Ackerland, Viehweiden und Wohnraum zum Opfer", berichtet Straetker.

Vor einem Jahr hatten die beiden Naturbotschafter die Idee, den Regenwald wieder aufzubauen. Im Team von zehn Jugendlichen reiste Simon Straetker nach Südamerika, um als Regenwaldretter aktiv mitzuwirken. „Es war für mich eine völlig neue Erfahrung, da ich bisher noch nie Bäume gesetzt habe“, erklärt Simon Straetker. Eigentlich war geplant, täglich 60 Bäume zu setzen. Doch der Boden war durch die Viehwirtschaft völlig ausgelaugt. Dies bedeutet nicht nur körperlich harte Arbeit, sondern die Zahl der gepflanzten Bäume reduzierte sich auf insgesamt 605 Bäume. "Der Mata Atlantica-Tropenwald gilt als eines der artenreichsten Ökosysteme auf unserer Erde", so Simon Straetker weiter. Immer noch werden neue Arten entdeckt. Gerade deshalb sei es wichtig, die vielen kleinen isolierten Waldinseln wieder miteinander zu verbinden, damit die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren genügend Lebensraum habe. Im Aktionsgebiet der zehn Jugendlichen – sie kamen aus Freiburg, Mannheim, Berlin, Stuttgart, Österreich und aus Brasilien – gebe es noch recht viele Natur, was auch durch die naturnahe Kultur des Kakaoanbaus begründet sei. „35 verschiedene Arten haben wir gepflanzt. Bäume, die vom Aussterben bedroht sind“, erklärt Simon Straetker. Mit Herzblut hat er sich wie bei seinen Filmprojekten aktiv bei der Baumpflanzaktion eingesetzt. Doch dem nicht genug, im September möchte der 23-jährige Löffinger Filmemacher erneut mit Jugendlichen nach Brasilien fliegen, um die Baumpflanzaktion weiterzuführen.

Regenwaldretter gesucht

Mit den Baumpflanzaktionen ein Stück Regenwald retten, ist eine der vielen Missionen von Simon Straetker. Vom 12. bis 28. August möchte er mit Jugendlichen wieder nach Brasilien fliegen. Aufgerufen sind junge Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die bereit sind, körperlich zu arbeiten. Sie werden im Volontärhaus von Markus Mathe Kost und Logis erhalten, der Flug muss allerdings selbst finanziert werden.

Zur Person

Simon Straetker, Telefon 0151/17598559 oder E-Mail simon@simonstraetker.com

Simon Straetker ist Filmemacher, Fotograf und Umweltschützer. Er absolvierte das Abitur am Wirtschaftsgymnasium Donaueschingen. 2008 änderte sich das Leben des heute 23-Jährigen auf einen Schlag, als er von dem Abenteurer und Umweltaktivisten Mike Horn für die Panganea Expedition ausgesucht wurde. Motiviert von dieser Erfahrung, nahm er an verschiedenen nationalen und internationalen Jugendkongressen teil. Gleich nach dem Abitur machte sich der heute 23-Jährige als Fotograf und Filmemacher selbstständig. 2014 gründete er mit "FairFilm Productions" ein Film- und Fotoproduktionskollektiv für positive gesellschaftliche und ökologische Veränderungen.