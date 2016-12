Löffingen Jugendteamarbeit auf Erfolgskurs

Von der Freetime bis zu Girls- und Boys-Treffen. Das Jugendraum-Team engagiert sich auch sozial.

Als Erfolgsgeschichte präsentiert sich der Jugendraum mit der Jugendraumbetreuung im Baarstädtchen Löffingen. Der Erfolg hat sicherlich viele „Väter“, doch entscheidend sind zum einen die Jugendreferentin und Schulsozialarbeiterin Stefanie Gutenkunst und zum anderen das Jugendraumteam, welches im Oktober 2015 ins Leben gerufen wurde.

In den Räumlichkeiten in der Festhalle sollen sich die Jugendlichen wohlfühlen, chillen, kommunizieren, sich kennenlernen, neue Herausforderungen kennenlernen, Kompromisse eingehen, organisieren, planen, demokratisch handeln und vor allem eine Bleibe in ihrer Freizeit finden, so das Ziel von Stefanie Gutenkunst. Erfreut zeigten sich auch die Mitglieder des Jugendfördervereins, dass die Jugendlichen sich auch bei Aktionen wie beim „Fairen Brunch“ oder jüngst bei der Weihnachtswunschbaum-Aktion einbringen. Mit einem Teil des erwirtschafteten Geldes vom Nikolausmarkt haben für einer bedürftige Familie einen Weihnachtswunsch erfüllt.

Jugendraum-Team: In jedem Schuljahr wählen die Jugendlichen ihr Jugendraum-Team. Das Engagement wird am Ende mit einem Zertifikat belohnt, erklärt die Jugendreferentin. „Dieses Zeugnis ist für Bewerbungen wichtig", bestätigt Stefanie Gutenkunst. Sprecher des Jugendraum-Teams ist Maxim Gabriel, Stellvertreter und Kassier Alex Ruppel, stellvertretende Kassiererin Lena Wehrle, Schriftführer Alex Bauer. Zum Team gehören Felice Er, Jenny Kurinyj, Kevin Serstjuk, Owen Hörner, Melanie Wiechmann, Sara Lipinska, Sarah Meister, Valeria Morozov und Thomas Stieben.

Aufgaben des Jugendraum-Teams: Die einzige Voraussetzungen zur Wahl ins Team ist das Alter, das zwischen zwölf und 18 Jahren liegen muss, sowie der Besuch im Jugendraum. Das Ziel ist es, die Mitbestimmung der Jugendlichen zu stärken und gleichzeitig auch zu hören, was die Jugendlichen wünschen. „Wer mithilft kann auch mitbestimmen", so erklärt die Jugendreferentin.

Verhaltensregeln: Im gemütlich eingerichteten Jugendraum mit Sofas, Sesseln, Tischen, finanziert von Spenden, und der stets frequentierten Theke gelten Verhaltensregeln, welche das Jugendteam aufgestellt hat. Auf großen Tafeln an der Wand sind diese zu lesen: „Wir respektieren uns, achten körperliche Grenzen, lassen Sachen ganz, sind nüchtern und rauchfrei".

Bisherige und geplante Angebote: Ein Blick zurück zeigt das doch große Angebot des Teams und der Schulsozialarbeiterin, das im letzten Jahr vom Nachwuchs gut angenommen wurde. Von der Ferienfreizeit bis zu Workshops in den Ferien, dazu die Halloween-Party für die elf- bis 15-Jährigen oder beispielsweise die Beteiligung am Nikolausmarkt mit den belieben Buttons. Die Auswertung der Umfrage unter den Jugendlichen ist auch ins neue Programm eingeflossen. Geplant ist eine komplett selbständige Organisation des Thekendienstes, Sportaktionen, eine Neugestaltung einer Wand im Jugendraum und die Einladung des Bürgermeisters, um aktuelle Themen anzusprechen.

Stetiges Jugendraumangebot: Der Jugendraum mit dem „Freestyle-Angebot" ist geöffnet für Kinder und Jugendliche vor allem im Alter zwischen elf und 18 Jahren.

Die Jugendraum-Termine

Im Jahr 2004 wurde der Jugendraum als Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Löffingen aus der Taufe gehoben. Seit jetzt zwei Jahren ist Jugendreferentin und Schulsozialarbeiterin Stefanie Gutenkunst für die offene Jugendarbeit zuständig.

Während der Schulferien steht der Jugendraum jeden Freitag für das „Freestyle-Angebot“ offen. Für die 11- bis 13-Jährigen von 16 Uhr bis 18 Uhr, ab 14 Jahre ist das Angebot bis 19 Uhr und für die Freetime-Youth bis 21 Uhr geöffnet. Der Neueinstieg bei den Girls (11-13 Jahre) ist am Mittwoch, 18. Januar und bei den Boys, Montag, 16. Januar 2017, jeweils um 16 Uhr. (pb)