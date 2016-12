Löffingen Jahresrückblick 2016: Löffinger Rathaussanierung als ehrgeiziges Zukunftsziel

Das 185 Jahre alte Gebäude in der Innenstadt wird zwei Jahre lang bürgerfreundlich für rund 4,8 Millionen Euro umgebaut.

Umbau des historischen Löffinger Rathauses mit dem Umzug der gesamten Stadtverwaltung ist nicht nur für Löffingen eine bisher noch nie dagewesene Aktion, sie dürfte auch im weiteren Umkreis einmalig sein. Die notwendige Sanierung dieses historischen Gebäudes reißt zwar mit Kosten von 4,8 Millionen Euro ein Loch in die Stadtkasse – wobei man auf Zuschüsse in Höhe von rund 1,57 Millionen Euro hofft – ist aber auch eine für die Zukunft der Stadt bedeutende Baumaßnahme, von der auch die Bürger profitieren sollen. „Das Rathaus soll für die Zukunft fit gemacht werden“, heißt es in einer Broschüre, die extra von der Stadt Löffingen für das Mammutprojekt herausgegeben wird.

Ganz bewusst wird die Bevölkerung mit ins Boot genommen und auch durch diverse Informationsveranstaltungen über die Maßnahme und den Fortschritt informiert. Das Architekten-Team Dominik Ikic, Lukas Gäbele und Tanja Raufer wird in einer rund zweijährigen Bauzeit das historische Aussehen des Gebäudes erhalten, teilweise noch verstärken und trotzdem das Rathaus kunden- und besucherfreundlich gestalten mit barrierefreien Zugängen.

Während der Baumaßnahmen wurde mit der gesamten Stadtverwaltung an die Talstraße in die Räume der Firma IMS Connector Systems umgezogen, ein beachtenswerter Kraftakt, zumal nach nur minimaler Zeit die Verwaltung wieder voll funktionsfähig war. Allerdings wird es während der Baumaßnahmen im Städtle Beeinträchtigungen geben. So befürchten die dortigen Einzelhändler große Einbußen. „Es ist zwar schön, dann als kleinste Fußgängerzone zu gelten, doch die Kunden möchten nicht gerne ihren Einkauf durchs Städtle tragen“, erklärt Iris Hasenfratz von der Bioecke. Nicht nur sie befürchtet, dass aufgrund des Wegfalls der Parkplätze die Kunden lieber Einkaufszentren aufsuchen. Deshalb gilt sowohl ihr Appell als auch der aus dem Rathaus, trotzdem die Geschäfte im Städtle aufzusuchen, um auch nach dem Umbau ein lebendiges und attraktives Löffingen zu haben.