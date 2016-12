Löffingen Jahresrückblick 2016: Löffinger Ehrenamtliche helfen 161 Flüchtlingen

Vielfältiges ehrenamtliches Engagement zeigen die Löffinger das ganze Jahr über, um geflüchtete Menschen zu unterstützen, die in der Baarstadt leben.

Wohl kaum ein Thema beschäftigt die Menschen in Deutschland mehr als die Flüchtlinge – Menschen, die aus Not, Gefahr und Verzweiflung alles hinter sich gelassen haben, um in Deutschland eine neue Bleibe zu finden. Dass dies nicht alles „Gut-Menschen“ sind, hatten die beiden Initiatoren und bis heute wichtigsten Ansprechpartner des Löffinger Flüchtlingshelferkreises schon zu Beginn der Flüchtlingswelle erklärt.

Doch Maria und Werner Wassmer betreiben keinen Populismus, sondern sie tun mit ihrem Team alles dafür, dass die Flüchtlinge sich in Löffingen integrieren. Zusammen mit der Flüchtlingsbeauftragten der Stadt, Claudia Beha, betreuen sie die 51 Flüchtlinge, die in der Anschlussunterbringung im Baarstädtchen wohnen. Egal ob mit Deutschunterricht, Behördengängen, Arztbesuchen, Herrichten der Wohnungen, Arbeits- oder Wohnungssuche: Die Arbeit ist sehr vielfältig und auch zeitraubend. "Die meisten Flüchtlinge kommen aus Syrien", so die Flüchtlingsbeauftragte Claudia Beha.

Doch auch Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan Indien, Mazedonien und Algerien gehören dazu. Der Flüchtlingshelferkreis unterstützt auch die 110 Flüchtlinge, die in der Unterkunft des Landkreises an der Göschweiler Straße untergebracht sind. Auch hier sorgen die Flüchtlingshelfer für Deutschunterricht oder gehen mit den Analphabeten erste Schritte in die Welt des Lesens und Schreibens.