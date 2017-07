Göschweiler Internationale Göschweiler Volkswandertage mit neuem Rekord

Bei der Organisation setzt der Sportverein Göschweiler setzt gleich auf mehrere Erfolgspfeiler.

Wieder einmal richtig gut meinte es Petrus mit dem Sportverein Göschweiler, der am vergangenen Wochenende zu den 49. Internationalen Volkswandertagen eingeladen hatte. Das Wanderwetter an beiden Tagen war ideal, die drei Wanderrouten perfekt hergerichtet und das Ambiente mit dem Angebot in und an der Bürgerhalle vielfältig und genußvoll. So fiel das Fazit des Vorsitzenden Walter Keßler absolut positiv aus: "Die Veranstaltung war erneut ein voller Erfolg".

Die zahlreichen Wanderer wurden von den Fußballern in jeder Beziehung verwöhnt. So hatte der Verein wiederum drei Strecken zur Auswahl, die sowohl durch die Schlucht, als auch über die Höhen führten und für Wanderfreunde aller Leistungsklassen geeignet waren.

Gleich vier volle Busse kamen vorgefahren: Davon einer aus der Schweiz mit 38 Personen aus Leutwill, aus Buggingen mit 42 Wanderfreunden, aus Mösbach mit 35 und die größte Gruppe mit 62 aus Titisee-Neustadt. Begeistert waren auch die Wanderfreunde aus Tuningen (35 Personen), Pfaffenweiler (30), Schauinsland Freiburg-Kappel (26) und St. Peter-Glottertal mit 25 Wanderern.

Nicht nur die auswärtigen größten Gruppen sollten belohnt werden sondern auch die Einheimischen. Dies ließen sich die Göschweiler Landfrauen nicht nehmen, die mit 22 Damen an den Start gingen. Sie werden beim nächsten Grillfest mit entsprechendem "Material" versorgt werden, kündigte Walter Keßler an. Neben der Wanderstrecke setzt der Veranstalter auch auf das kulinarische Angebot, das bereits mit dem Wanderführstück beginnt. Der Renner in diesem Jahr waren die Gemüsemaultaschen mit Salatteller und hinterher die große Kuchen- und Tortenauswahl.

Rund 50 Helfer waren über die zwei Tage im Einsatz und für eine geregelte Parkplatznutzung zeigte sich die heimische Feuerwehrabteilung verantwortlich. Zur Begrüßung und Unterhaltuing der Gäste spielte am Sonntag die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag zum Frühschoppenkonzert auf.