Dittishausen Interessantes zu Dittishausen

90 Senioren erleben einen informativen Nachmittag. Anneliese Butzer und Rosa Tröndle sind die ältesten Teilnehmer.

Fast die Hälfte der 197 eingeladenen Senioren kam zum Seniorennachmittag ins Haus des Gastes. Von den 90 Anwesenden waren Anneliese Butzer und Rosa Tröndle, mit jeweils 96 Jahren, die ältesten Teilnehmer. Die Bilanz von Ortsvorsteher Helmut Wölfle zeigt einen minimalen Überschuss an weiblichen Einwohnern. Von den 915 Einwohnern – dies entspricht einem Plus von sechs Personen – sind 459 männlich und 456 weiblich. Neun Todesfällen standen im letzten Jahr drei Geburten gegenüber. "Über 200 Personen sind älter als 65 Jahre", informierte Helmut Wölfle.

Wie in jedem Jahr war der Auftritt der Kindergartenkinder mit Liedern und Tänzen für die Omas und Opas eine große Freude. Insgesamt besuchen 15 Kinder derzeit den Kindergarten im Löffinger Ortsteil.

Die Girls „Seven up“ sorgten mit ihrem fetzigen Tanz für große Begeisterung bei der älteren Generation. Für Singen und Schunkeln war Alleinunterhalter Jörg Hauser zuständig, der viel zur gute Stimmung beitrug. Ortschaftsrätin Petra Vetter sorgte mit ihrem Quiz für Erheiterung.

Auch Bürgermeister Tobias Link besuchte die Dittishauser Senioren. Er informierte über die Themen schnelles Internet, Rathausumbau, das neue Baugebiet am Reichberg, aber auch über das Baugebiet in Dittishausen. Auf dem alten Bauhofgelände in Löffingen einen Drogeriemarkt zu installieren, habe sich leider nicht realisieren lassen.

Ortschaftsrat Andre Glod stellte die Kultur-Initiative vor. Bereits am 25. März hat die Gruppe Marianne Schätzle, die Angela Merkel-Doppelgängering engagiert. Im Herbst sollen die Wilden Wälder nach Dittishausen kommen, ein Schwarzwald Rockkabarett mit Mundart. Am 14. Oktober werden die vier Musiker mit ihrem Hoch- und Nieder-Alememannischen, in besonderen Fällen auch des Firschi- und Hinderschi-Alemannischen für Musikspaß sorgen. Geplant sind allerdings noch weitere Veranstaltungen, alle Vierteljahre, versprach Andre Glod, einmal jährlich sei eine größere Veranstaltung vorgesehen. So soll es unter anderem eine Krimi-Lese-Wanderung mit einem badischen Krimiautor geben.

Für das leibliche Wohl der Senioren sorgten die Landfrauen mit einem Kuchenbüfett, zum anschließenden Vesper lud die Stadt ein.