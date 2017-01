Löffingen Interessanter Blick in Löffinger Schulalltag

Interessanter Blick in Löffinger Schulalltag

Schulverbund Löffingen stellt seine 50. öffentliche Mitteilung vor. Ausstellungstag im März geplant.

40 Seiten stark ist die 50. Mitteilung des Schulverbunds Löffingen. Sie vermittelt einen Blick in den Schulalltag, den die beiden Lehrer Tobias Köhler und Wolfgang Löchle spannend und attraktiv im Heft festgehalten haben. Besonders für Außenstehende ist diese Mitteilung eine erfrischende Lektüre, um virtuell in den Schulalltag abzutauchen. Das Lehrerkollegium und die Schüler des Schulverbunds haben das 50. Schulheft mit vielen Fotos bereichert und so zu einer kurzweiligen Mitteilung gestaltet.

Ein wichtiger Tag war der letzte Schultag im vergangenen Schuljahr, der mit zahlreichen Preisverleihungen bestückt war. Letztmalig war es der scheidende Rektor Peter Kunz, der seinen Schülern Ehrungen für besondere Leistungen wie das PET-Zertifikat oder die sportlichen Leistungen überreichen konnte. PET ist eine Englisch-Prüfung mit anwendungsorientiertem Englisch für Beruf, Studium und Reisen. Beim Ausstellungstag – er findet dieses Jahr am 10. März statt – öffnet der Schulverbund seine Türen, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich einen Einblick in den Schulalltag zu verschaffen. Von der technischen Kreativität bis zur künstlerischen Gestaltungsfreiheit, dazu zahlreiche Aktionen aus den Bereichen Sport und Musik, reicht das Angebot. Die Schüler hatten außerdem eine Tombola „Aktion für Flüchtlinge“ organisiert, die immerhin 345 Euro einbrachte. Fastnacht, dies gehört auch zum Löffinger Schulleben, ist ein weiterer Aspekt der Mitteilungen, ebenso der Tanzabschluss, der heute ein wichtiges Ereignis für die Schüler darstellt. Schlittenfahren, Schlittschuhlaufen, Skifahren, Bouldern, Hochseilgarten, Ausflüge – auch dies gehört in das Leben des Schulverbunds. Natürlich auch Projekttage und Betriebsbesichtigungen. Ein Höhepunkt nicht nur für Patrick Ketterer war die Verleihung des Landespreises durch Kultusministerin Eisenmann.

Ein weiteres herausragendes Ereignis war das Benefizkonzert „In 80 Tagen um die Welt“ unter der Regie von Eugenia Hagen. Einmal mehr zeigten die Schüler ihre Musik- und Showtalente, eine Aufführung, die wieder für Furore sorgte. Seit Jahren engagieren sich die Schüler beim Sponsorenlauf für die Mädchenschule in Ghana. Ein sicherlich für alle unvergessliches Ereignis war die Verabschiedung von Rektor Peter Kunz, der die Schule in den Ruhestand verlassen hat, während der neue Hausmeister Reiner Vetter nun dort täglich anzutreffen ist.