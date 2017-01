Reiselfingen Infrastruktur am Reiselfinger Flugplatz verbessert

Infrastruktur am Reiselfinger Flugplatz verbessert

Segelfluggruppe Reiselfingen bilanziert arbeitsreiches Jahr. Schlechtes Wetter schränkt Flugbetrieb ein.

Sechs Wochen Dauerregen und viele Regentage machte den Segelfliegern im vergangenen Jahr oft zu schaffen. Nicht wenige Male stand der Flugplatz unter Wasser und an Fliegen konnte nicht gedacht werden. Dies schlug sich in der Kasse durch geringere Fluggebühren nieder. Dank der Weitsicht des Vereins konnte Manfred Klais bei der Hauptversammlung von einem wirtschaftlich zufriedenstellenden Jahr berichten. Zwar musste man für die neue Abwassergrube, die neue Terrasse, für neue Stromkabel und Fallschirme tief in die Kasse greifen, doch demgegenüber steht die Vermietung der Halle als Unterstellmöglichkeit im Winter. „Ein Erfolgsmodell“, erklärte der Kassierer. Die Erneuerung der Infrastruktur forderte von den Fliegern ein reiches Arbeitspensum, neben den üblichen Arbeiten. Das Werkstatt-Team mit Rudolf und Uwe Baderschneider, Bernd Schulz und Peter Filipiak sind das ganze Jahr über im Einsatz, dank ihres Könnens gab es wiederum keine Probleme bei der Flugabnahme, wie der Vorsitzende Markus Halbig auch anhand von Bildern belegte.

Ausbildungsleiter Rudolf Baderschneider betreut derzeit zwölf Flugschüler, davon zehn für den Segelflug und zwei für das Ultraleicht-Flugzeug. Dank der Gemeinde könne man über den Winter im warmen Rathaus die Theorie durchführen. Zusammen mit den sechs Fluglehrern Rudolf Baderschneider, Markus Halbig, Michael Hehle, Helge Loschan, Rainer Peghini und Karl Wittig wurden im vergangenen Jahr 103 Flugstunden bei 333 Starts im Doppelsitzer durchgeführt. Eine positive Bilanz legte Jugendleiterin Helen Halbig vor. So sind die Jugendlichen bei allen Veranstaltungen mit eingebunden und auch tatkräftig mit dabei.

Das Sunris-Sunset-Fliegen mit Ziellande-Wettbewerb ist ihr Metier, ebenso das Fluglager. Sportlich haben die Segelflieger Reiselfingen von sich Reden gemacht und zahlreiche Preise eingeflogen. Bei den Fluglagern in Frankreich mit sechs Piloten und drei Maschinen hatte man zahlreiche Streckenflüge zurückgelegt, ebenso auch Rudolf Baderschneider in den Südalpen oder die Piloten Drescher in Namibia.

„Ihr seid nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Tourismus ein wichtiges Aushängeschild für die Gesamtgemeinde Löffingen“, freute sich Ortsvorsteher Martin Lauble. Bei den Neuwahlen gab es dann auch keine Veränderung. Wiedergewählt wurde Vorsitzender Markus Halbig, Stellvertreter Michael Hehle, Kassierer Manfred Klais und Schriftführer Uwe Baderschneider.