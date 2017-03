Löffingen In der Festrobe zum Löffinger Tanzabschluss

70 Schüler des Löffinger Schulverbunds zeigen ihr tänzerisches Können mit Eltern öffentlich in der Festhalle.

Ein gesellschaftliches Ereignis ist der jährliche Tanzabschluss, der seit geraumer Zeit in der Festhalle durchgeführt wird. Mit der Einrichtung des Löffinger Schulverbunds kommen auch die Hauptschüler in den Genuss des Tanzunterrichts, welcher in der Realschule vor Jahrzehnten etabliert wurde. Beim 26. Abschlussball kamen die jungen Damen und Herren in ihrer Festrobe und so mancher Schüler war kaum wieder zu erkennen. 70 Tanzschüler aus zwei Realschul- und einer Hauptschulklasse stellten sich der Tanz-AG, welche von Conny Karvouniaris, Wolfgang Löchle, Kerstin Steinbach und Nadine Moser angeboten wurde. Wöchentlich übten die Schüler, die Jungs dieses Mal in der Überzahl, Standardtänze wie Wiener Walzer, langsamer Walzer dazu die lateinamerikanischen Gesellschaftstänze wie Jive und Rumba und Disco-Fox. „Anfangs war es etwas schleppend, doch von Mal zu Mal waren die Schüler motivierter“, beurteilt Wolfgang Löchle die Tanz-AG. Bevor es auf die Tanzfläche ging, führte der Weg der Jungs an Lehrerin Conny Karvouniaris vorbei, welche die Rosen verteilte. Mit dieser Rose in der Hand schwebten die Paare dann über das Parkett, um ihre ersten Tanzrunden zu drehen. Die Livemusik lieferte die Band „Holidays“.

Begeistert wurden die Tänze von Eltern, Großeltern und Verwandten beklatscht, wobei die Kameras und Handys ständig im Einsatz waren. Auch die zahlreichen Gäste wurden aufs Parkett geholt. Traditionell führen die jungen Herren ihre Mütter und die Damen ihre Väter aufs Tanzparkett. Es war nicht immer so einfach, das Gelernte mit den Improvisationen der Eltern umzusetzen.

Für das leibliche Wohl sorgten ebenfalls Schüler, die gekonnt und in roten Schürzen Speisen und Getränke servierten und dabei ihre Klassenkasse aufbesserten. Die Löffinger Festhalle zeigte sich einmal mehr als idealer Standort für solche Veranstaltungen. Die Schüler hatten sie frühlingshaft dekoriert.

Die Abschlussklassen hatten für den Tanzabschluss noch eigene Choreographien einstudiert, welche sie vor großem Publikum präsentierten. Überrascht und sichtlich erfreut zeigte sich Rektorin Silke Keller, was ihre Schüler so auf die Beine stellten. „Der Tanzunterricht ist auch ein gesellschaftlicher Beitrag, denn wir gerne leisten“, sagte sie.

