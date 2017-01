Löffingen Ideale Wintersportbedingungen in Löffingen

Ideale Wintersportbedingungen in Löffingen

Drei gespurte Loipen rund um Baarstadt stehen bereit. Skiclub Löffingen ruft zum Langlaufkurs.

Aufgrund der sehr guten Schneelage lädt der Skiclub Löffingen zu einem Langlaufkurs am kommenden Sonntag, 22. Januar, ein. Robert Kaltenbrunner wird den Teilnehmern die klassische Langlauftechnik oder auch das Skaten vermitteln oder diese Technik verbessern.

Das Baarstädtchen Löffingen hat drei Loipen gespurt, eine Strecke von fünf, zehn und 18 Kilometern steht bereit. Die beiden Loipenverantwortlichen Robert Kaltenbrunner und Rainer Zepf haben dabei die große Loipe für beide Landlaufstile gespurt, die beiden kleineren für den Skatingbereich. Die Schneehöhe liegt zwischen 15 und 30 Zentimeter.

Alle drei mittelschweren Loipen, die im Sonnenbereich liegen, können je nach Lust und Kondition verlängert (auf die 18 Kilometer) oder auf die fünf Kilometer verkürzt werden. Großer Beliebtheit erfreut sich auch das Skating des Skiclubs. Hier findet man in Löffingen ideale Bedingungen.

Geöffent ist der Skilift Kapf in Dittishauen. Wochentags von 14.30 bis 16.30 Uhr, samstags und sonntags schon ab 13.30 Uhr können vor allem die kleinen Skifahrer mit dem Schlepplift nach oben, um dann den Hang hinabzufahren.

Geöffnet sind auch der Rodelhang an der Wanne und der Schlittenhang am Freibad Dittishausen.

Wer lieber durch die freie Winternatur wandern möchte, der begibt sich auf die gebahnten Wanderwege, beispielweise auf den 3,7 Kilometer langen Premium-Winterwanderweg. Dieser speziell ausgeschilderte Winderwanderweg wurde gemeinsam mit der Sporthochschule Köln entwickelt.

Die Routen wurden so ausgewählt, dass sie gut begehbar, aber auch sehr aussichtsreich sind. Möglich ist auch die Winterwanderung von Rötenbach nach Löffingen über das freie Feld (3,7 Kilometer) oder die kleine Tour rund um Göschweiler (1,5 Kilometer).

Doch nun steht erst einmal der Langlaufkurs des Skiclubs an, Treffpunkt ist am Sonntag, 9.45 Uhr, an der Wanne. Weitere Informationen gibt es bei Robert Kaltenbrunn unter der Telefonnummer 07654/77341.