Reiselfingen Hollywood lebt in Reiselfingen auf

FC Reiselfingen inszeniert große Nacht der Filme beim Bunten Abend mit hohem Spaßfaktor.

Schon der Eintritt in die Dietfurthalle über den roten Teppich, das Hollywood-Ambiente und die Eröffnung durch Stefan Kringe mit dem Oskar, zeigten es – in Reiselfingen wird Hollywood-Geschichte geschrieben. Mit dem Live-Song von Fabienne und Lisa, der erfrischenden Bühnenshow, dem Live-Musiker Clemens Fuß, DJ Messer und nicht zuletzt durch das Publikum – natürlich im entsprechenden Outfit – wurde dem Motto des Bunten Abends Rechnung getragen.

„Tobi und Tobi“, hieß es gleich mehrfach im Programm. Dahinter steckten Tobias Lauble und Tobias Guth. Als Feuerwehrmänner für die Sicherheit verantwortlich, sorgten sie auf der Bühne, aber auch im Publikum für viel Erheiterung, wobei sie gleich mal den Saal in zwei Sektoren absperrten. „Zugabe, Zugabe“, rief das begeisterte Publikum den beiden Live-Sängerinnen Lisa Engesser und Fabienne Riedlinger zu, welche eine grandiose Gesangsperformance auf die Bretter legten. Viel zu lachen gab es beim Hausmeister Ehepaar (Ute Metzger und Thomas Haag), vom Denglisch in der Zeitung, über die leckere Flädlesuppe bis hin zur Leiterakrobatik reichte ihr Hausmeisteralltag. „Ich find mech scheen“ – wer so etwas von sich sagen kann überzeugt auch schnell das Publikum und dies tat Zensi (Angelika Engesser) in ihrem langen heiteren Vortrag auch. Als Kasperle (Thomas Haag), Seppl (Christoph Engesser), Großmutter (Jürgen Glunk) und Polizist (Elmar Linsin), überraschte das AH-Theater mit vielen Neuigkeiten, was zu manchen Lachsalven führte. Dass gerade Ortsvorsteher Martin in der 30-er Zone einen Strafzettel bekommt, die Familie Lumpe Probleme mit dem Haustürschlüssel hat und Clemens Knöbel eine neue Hebebühne bekommt, gab es hier zu erfahren. Sehenswert auch die tänzerische Darbietung der FC-Damen, die sich von der Schickmicki- zur alltagstauglichen biertrinkenden Frau entwickelten.

"Live is live" hätte man beim Auftritt der C-Mädels sagen können, die den amerikanischen Livestyle – mit Vorhangschwierigkeiten – präsentierten. Wenn die aktiven Fußballer in Frauen- Dessous auftreten und dann noch tanzen, tobt der Saal, so auch in Reiselfingen.