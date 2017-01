Löffingen Herr der Ringe lebt musikalisch in Löffingen auf

Die Stadtmusik glänzt bei ihrem Neujahrskonzert und bietet sinfonische Blasmusik auf hohem Niveau.

Mit einem musikalisch so anspruchsvollen Werk wie der Trilogie „Der Herr der Ringe“ das neue Jahr zu beginnen, ist nicht nur für jeden Musikfan und Musikkenner ein Höhepunkt, sondern auch für die Musiker der Stadtmusik Löffingen, die diese Trilogie beim Neujahrskonzert intonierten. Dieses fünfsätzige Werk von John de Meij imponiert durch die unwahrscheinlichen Klangfarben, wunderbare Soli und eine ausgefeilte Instrumentationstechnik.

Dieser Ohrenschmaus forderte allerdings die Musiker in hohem Maße. Alleine die Dauer von 43 Minuten verlangte von den Musikern höchste Konzentration und absolutes Können. Die Herausforderung, diese Charaktere in Töne und Klangfarbe umzusetzen, hatte Dirigent Thomas Epple angenommen. Ein hochgestecktes Ziel, welches souverän in die Tat umgesetzt wurde.

Zuhören und genießen, dieses Angebot nahmen die Gäste in der voll besetzten Löffinger Festhalle gerne an, um in die Welt der Fantasy mit dem ewigen Spiel zwischen Gut und Böse einzutauchen. Dem edlen Zauberer und einer der wichtigsten Personen der Trilogie, Gandalf, gehört der erste Satz. Sein nobles Erscheinen wird durch ein erhabenes Motiv charakterisiert. Der plötzliche Einsatz des Allegro vivace symbolisiert das nicht Fassbare, wobei beeindruckend dieser atemberaubende Ritt mit dem prächtigen Schimmel Schattenfell geradezu spürbar wurde. Der Elbenwald Lothlorien mit der imposanten Flora und Fauna wurde im zweiten Satz durch die Klangvielfalt der Klarinetten und Holzbläser in Szene gesetzt. Das Treffen des Hobbits Frodo mit Lady Galadriel wurde dabei in ein anmutiges Allegretto eingebettet. Mit knapp zehn Minuten imponiert Gollum – das widerwärtige kleine Geschöpf mit den leuchtenden Katzenaugen – im dritten Satz. Imposant stellte Thorsten Schelb mit seinem Sopransaxophonsolo diese monströse Kreatur dar.

Der vierte Satz beschreibt die anstrengende Reise durch den dunklen Tunnel der Mine von Moria. Diese Angst wurde durch den monotonen Rhythmus der tiefen Bässe mit dem Zusammenspiel der Percussion hör- und fühlbar. Der gnadenlose Zweikampf, der sich nach der unbarmherzigen Verfolgung und durch feindselige Geschöpfe zwischen Gandalf und dem Ungeheuer entwickelt, führt musikalisch durch die Welt der melancholischen Klänge bis hin zum Trauermarsch. Aufatmen hieß es dann, als im Finalsatz die Hobbits – diese optimistischen Wesen auftauchen. Die Klänge dieser strahlenden Hymne, die sich zum unbeschwerten Tanz entwickeln, führen in einen – nicht wie vermutet überschwänglichen – sondern friedvollen und verhaltenen Schluss. So endet dieses imposante 43- minütige Werk eher mit der Symbolik des letzten Kapitels in dem Frodo und Gandalf in einem weißen Schiff davonsegeln.

Das Konzert

Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder

Mit der Sinfonie Nummer eins „Der Herr der Ringe“ hat Johann de Meij weltweite Anerkennung erlangt. Das Originalwerk – nach der Trilogie „Lord oft he Rings“ von Tolkien, besteht aus fünf eigenständigen Sätzen, von denen jeder eine Person oder eine wesentliche Episode des Buches beschreibt. Das Werk ist in der Oberstufe angesiedelt. Untermauert wurde dieses Werk im Neujahrskonzert durch die Sprachenvielfalt von Wulf Schmidt. Durch sonoren, klangvollen, melodischen oder den piepsigen „Old-wife-sound“ gab er den Satzinhalten noch einen weiteren Akzent. (pb)