Dittishausen Helena Nägele und Rudolf Höpker beste Dittishauser Schützen

Jugendliche zeigen beachtliche Leistungen beim Pokalschießen der Sportschützen in Dittishausen.

Die Dittishauser Schützen haben beim Poklalschießen ihre Besten ermittelt: „Es war eine Topleistung, die Helena Nägele mit ihren 271 Ringen hier vorlegte“, freute sich der neue Vorsitzende der Dittishauser Sportschützen, Michael Reiner. „Wenn Michael Reiner auch als Kreisvorsitzender so etwas sagt, hat das schon Gewicht“, meinten die Sportschützen, die der jungen Siegerin kräftig applaudierten. Neben der Siegerin durften Nico Suhm als Zweitplatzierter und Leon Larberg die Pokale in Empfang nehmen. Es folgten Lisa Thäter, Max Friedel, Luzian Larberger und Sebastian Thäter.

Die Teilnehmerzahl sei bei den Jugendlichen etwas zurückgegangen, erklärte der Vorsitzende. Allerdings taucht so mancher Name vom vergangenen Jahr nun in der Aktiven-Liste auf. Stefanie Willmann konnte sich gleich die Vizemeisterschaft sichern. Lediglich ein Ring trennte sie vom dem Jahressieger 2017 Rudolf Höpker. Annika Hurtig und Nicole Kaczor konnten sich sogleich auf Rang sechs und sieben bei den Aktiven platzieren. Den dritten Pokal konnte sich Sportwart Winfried Hall sichern, gefolgt von Vera Höpker, Christian Fesenmeier und auf Rang acht rangierte – hinter den beiden jugendlichen Damen – Bernhard Wangler. Ringgleich entschieden die letzten neun gegen den Vizevorsitzenden. Doch dieser durfte sich über die Ehrenscheibe freuen, die er mit einem Teiler von 84 für sich gewinnen konnte. Noch etwas gab es im Sportschützenhaus in Dittishausen zu feiern. Annika Hurtig hatte jüngst die Kreismeisterschaft mit 387 Ringen (Maximal 400) gewonnen.

Lob bekamen Sportwart Winfried Hall und Ronny Küntzel über die optimalen Bedingungen mit der perfekten Technik.