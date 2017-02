Löffingen Heiteres aus der Feder der Löffinger Narren

Laternenpost gibt es heute druckfrisch. Narrenheft beleuchtet so manches Missgeschick im Leben der Baarstadt.

Auf 60 Seiten gibt es in der Löffinger Laternenpost viel Heiteres, Interessantem, Informatives und Abwechslungsreiches zu lesen. Schmackhaft angerichtet sind die Beiträge mit einer erfrischenden Narrenwürze von Franz Scholz, Bianca Egle und Conrad Bader. Nicht ins Heft kommen Beleidigungen oder persönliche Anschuldigungen. Dafür sind der Kreativität der Einsender keine Grenzen gesetzt, es kamen gute Beiträge, so das Laternenteam.

„Die Laternenpost ist etwas schmaler als im vergangenen Jahr“, erklärt Franz Scholz, der Grund sei das Fehlen der „Schnitzer und Begebenheiten im Gemeinderat“. Doch deswegen ist das Narrenheft keineswegs weniger amüsant. Geschichten und lustige Begebenheiten aus der Kernstadt, aus Reiselfingen, Dittishausen, dazu die Anekdoten bei den Hansili, den Hexen, der Stadtmusik oder dem Fanfarenzug ergänzen die Laternenpost. Bereichert wird die Narrenzeitung durch Karikaturen von Hermann Egle wie etwa die „Rathausfürsten“.

Die Laternenpost ist auch ein wertvolles Nachschlagewerk, das jährlich ergänzt wird. Heuer war es der Kulturbeauftragte der Laternenbrüder, Matthias Wider, der die Fastnachtsmusik unter die Lupe genommen hat, natürlich auch den „Leffinger Narrenmarsch“. Seit 2011 werden jährlich auch aktive Fasnetgruppen vorgestellt. In diesem Jahr gehören dem Fanfarenzug diese Seiten. Schon ein Jahr nach der Gründung (1975) sind sie aktiv mit dabei. Sie stehen – stets im Outfit des Mottos – am Fasnet-Montagumzug, eröffnen die Öschabende und wecken die Bevölkerung am Schmotzige Dunnschdig. Einen kurzen Einblick in die vielen Schmotzige-Dunnschdig-Gruppen gibt es ebenfalls zu finden. Erstmals sind für die 20-er, die in der Löffinger Fasnet eine Sonderstellung haben, gleich zwei Seiten reserviert. Nicht zu vergessen ist der Narrenfahrplan aller Ösch-Zünfte.

Finanziert wird die Laternenpost durch die Anzeigen und diese haben hier einen ganz besonderen lesenswerten Reiz. In Narrensprüchle, Narrengedichte oder fantastische Narrenaussagen sind die Anzeigen verpackt. Auch an den Narrensome mit Rätsel und Suchbilder ist gedacht.

Am heutigen Samstag, 18. Februar, wird die Laternenpost von den Hästrägern druckfrisch an der Haustüre verkauft. Ansonsten ist sie ab Montag in den Geschäften Schreibwaren Hauser, Metzgerei Butsch, Café Fuß, Blumenladen, Gabi Vogt, Friseur Hofmeier und beim Schuhmacher Scholz erhältlich.