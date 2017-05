Titisee-Neustadt Handydiebstahl schnell geklärt: Vater ortet gestohlenes Telefon

Schnell konnte ein Handydiebstahl in Titisee-Neustadt aufgeklärt werden: Die Geschädigten haben ihr Handy selbst geortet und der Polizei den Standort mitgeteilt.

Ein Mann teilte der Polizei am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr mit, dass seiner Tochter in einer Gaststätte in Neustadt kurz zuvor ein hochwertiges Handy entwendet worden sei. Den aktuellen Standort des Handys hatte der Zeuge bereits geortet. Als die Polizei am Standort des Handys, einem Einfamilienhaus in einer Hochschwarzwaldgemeinde klingelte, wurde ihr geöffnet. Mit Hilfe eines Kontrollanrufes konnte das Gerät bei dem Sohn der Familie gefunden werden. Er war deutlich betrunken und konnte sich das Ganze nicht erklären. Weitere Ermittlungen folgen.