Löffingen Handharmonikaspielring Löffingen und Umgebung feiert 60. Geburtstag

Drei Orchester des Handharmonikaspielrings Löffingen und Umgebung präsentieren zum 60. Geburtstag das generationenübergreifende Hobby

Der Handharmonikaspielring (HHS) zählt zu den Kulturträgern des Baarstädtchens. Mit gleich drei Orchestern wird das generationenübergreifende Hobby gepflegt und Musikgeschichte geschrieben. Vor allen sind es Dirigent Waldemar Lang und Ausbilder Gottfried Hummel, die für die Orchester und Jugendlichen die Musikstücke arrangieren oder komponieren.

Der Grundstein für die Erfolgsgeschichte wurde bereits um 1930 gelegt, als es in Löffingen zahlreiche Freunde des Handharmonikaspiels gab. Zur ersten Vereinsgründung kam es im Jahr 1936 durch Josef Bader und Karl Häusle. Während des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit trafen sich zwar immer wieder Spieler, um gemeinsam zu musizieren, doch erst 1957 – am 27. Januar – wurde auf Initiative des damaligen Seppenhofer Hirschenwirts Paul Benz der Verein wieder gegründet, mit dem Namen "Handharmonika-Spielring Löffingen, Seppenhofen und Reiselfingen". Erst 1968 bekam der Verein den heutigen Namen "Handharmonika-Spielring Löffingen und Umgebung". Von den Gründungsmitglieder sind heute noch drei aktiv mit dabei: Egon Oschwald sowie Heinrich und Klaus Wider.

In den 1960-er Jahren gab es im Verein zahlreiche Turbulenzen, die dank der tatkräftigen Unterstützung von Walter Maier beigelegt werden konnte. In dieser Zeit sind Heinrich Wider und Egon Oschwald anzutreffen, zwei engagierte Musiker, die den HHS maßgeblich geprägt und zu diesem kulturellen und musikalischen Erfolg geführt haben. Während Heinrich Wider als Vorsitzender 28 Jahre die Geschicke des Vereins leitete – seit 2005 steht dem Jubiläumsverein sein Sohn Jörg Wider vor – setzte Egon Oschwald als musikalischer Leiter und Ausbilder zukunftsweisende Akzente. Höhepunkt waren hier die Teilnahme am Wertungsspiel 1974 mit dem Ergebnis "sehr gut", aber auch die zahlreichen Konzerte, welche die Handschrift von Egon Oschwald tragen. Unter seiner Regie spielten verschiedene Akkordeon-Ensembles. 1982 wurde das Seniorenorchester und bereits 1975 das Jugendorchester gegründet. Im Jahr 2006 übergab Egon Oschwald nach 44 Jahren den Dirigentenstab des Konzertorchesters an Waldemar Lang, der auch für die Nachwuchsarbeit verantwortlich ist.

Erwähnenswert wäre der dritte Vorsitzende Walter Brunner, der zwischen Vater und Sohn Wider den Verein zehn Jahre lang prägte.

Beim Jahreskonzert am 18. November will der Verein auch den Geburtstag feiern. Es stehen zahlreiche Ehrungen an.