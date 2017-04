Löffingen Gutes tun beim Löffinger Suppensonntag und genießen

Über einhundert Gäste folgen Einladung der katholischen Frauengemeinschaft Löffingen zum Eintopfessen.

30 Liter Fleischbrühe aus Hinterwälder Rindfleisch kochten die zehn Damen der katholischen Frauengemeinschaft als Basis für den leckeren Eintopf zum Suppensonntag. Hierzu wurden acht unterschiedliche Gemüsesorten kleingeschnitten, in der Fleischbrühe gekocht und dann mit verschiedenen Gewürzen abgeschmeckt. Während der klassische Eintopf noch mit dem Rindfleisch bestückt wurde, war dies bei der vegetarischen Variante tabu. Doch gleich ob Vegetarier oder Fleischgenießer, die über 100 Besucher in der Kaplanei genossen den Eintopf der Frauen offensichtlich. Wer Lust hatte, durfte sich danach noch am Dessert erfreuen, ein leckerer Pudding mit Aprikosen-Grütze.

Die Besucher, die auch aus den Ortteilen kamen, konnten nicht nur das Essen genießen, sondern auch etwas Gutes tun. „Der gesamt Erlös geht an Misereor“, erklärte Vorsitzende Rita Rosenstiel. "Dieser Sonntag sollte aber auch ein Tag der Besinnung sein", so die Vorsitzende. Während man hier im Überfluss lebe, verhungern immer noch Menschen, vor allem auch Kinder. Das Hilfswerk Misereor lädt zu vielen Aktionen ein. Zum einen heißt es „fair handeln“, ein Appell, fair gehandelte Produkte zu kaufen, um damit die Kleinbauern und Landarbeiter zu unterstützen. Es gelte, den extrem klimaschädlichen Fleischkonsum ein wenig einschränken und in guter katholischer Tradition den fleischlosen Freitag wieder einzuführen, so der Appell. „Schenken mit Herz und Verstand“ ist eine weitere Aktion, bei der jeder Menschen in Not unterstützen kann, so durch einen Obstbaum, durch eine Ziege, einen Brunnen oder einer Monatsration Reis.

Eingeladen hatte die Katholische Frauengemeinschaft nach dem Gottesdienst. Hier wurden die neuen Firmlinge vorgestellt. Die 45 jungen Menschen werden das Sakrament der Firmung Ende November gespendet bekommen. Bis dahin gilt es für sie einige soziale Projekte zu begleiten. Lisa Otto hatte sich beispielsweise für diesen Suppensonntag entschieden, bei dem sie sich engagiert miteinbrachte.