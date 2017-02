Löffingen Guggenmusiken lassen Löffinger Dreischluchten-Halle beben

Wenn die Löffel-Guggis zu ihrem Ball bitten, dann gibt es eine super-Stimmung-Garantie

Die Löffel-Guggis sind echte Fasnachts-Knaller. Dies gilt auch, wenn sie zum Guggi-Ball rufen – und dies schon zum 15. Mal. Dann gibt es Guggenmusik Schlag auf Schlag und dann ist gute Laune angesagt.

"Die Bachheimer Dreischluchten-Halle ist ideal, auch Dank Petra Kramer und Bernd Siebler", freute sich der Vorsitzende Oliver Trenkle. Zusammen mit den 40 Guggis hatte er die Halle auf Fasnacht getrimmt und beim Guggi-Ball selbst sorgte das Team für das leibliche Wohl der Gäste. Angeheizt wurde die Stimmung durch die Guggenmusiken. Da kamen die Notä Kaotä aus Pfohren, die Hefelochblätzer aus Titisee-Jostal, die Blächdengler aus Denzlingen, die Glockä Stupfer Bittelbrunn, Gülläpumpä-Bänd aus Hilzingen und die befreundete Guggemusiker aus Hardt "Sälle 15".



Überraschender Besuch

Gerade mit den Hardtern habe sich eine echte Freundschaft entwickelt und man besuche sich so oft es geht, betonte Oliver Trenkle. Überraschend traf noch die Guggemusik aus Bonndorf ein. Eigentlich hätten sie ihren Auftritt in Gündelwangen, doch der Sturm wehte das Festzelt weg, sodass die Gruppe kurzentschlossen den Guggi-Ball in Bachheim besuchte.