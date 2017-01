Löffingen Günter Schelb ist seit 50 Jahren Sozialdemokrat

Die Löffinger SPD ehrt langjährige Mitglieder. Ursula Vogt und Rainer Zobel sind seit 40 Jahren dabei, Günter Schelb ist bereits seit 50 Jahren bei den Sozialdemokraten.

Gleich drei langjährige und engagierte Mitglieder konnte der kommissarische Vorsitzende des Löffinger SPD-Ortsvereins, Dieter Köpfler, jüngst auszeichnen. Seit 50 Jahren engagiert sich Günter Schelb für die Sozialdemokraten und dies nicht nur als Mitglied, sondern seit vielen Jahren auch als Kassierer. „Diese Verantwortung für die exakten Anforderungen an die Rechnungslegung einer politischen Partei wie die SPD verlangt Respekt und einen besonderen Dank“, so Köpfler in seiner Laudatio. Die Entscheidung von Günter Schelb, sich für die SPD zu engagieren, fiel in die Zeit von Bundeskanzler Ludwig Erhard und der Motivation, den CDU-Kanzler abzuwählen, erinnert sich der treue Löffinger Sozialdemokrat.

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ steht nicht nur auf der Traditionsfahne der SPD aus dem Jahr 1863, sondern diese Begriffe sind auch auf der Urkunde der drei Geehrten zu finden. „Dieses Motto haben auch unsere treuen Mitglieder beherzigt“, betont der kommissarische Vorsitzende. 40 Jahre gehören Rainer Zobel und Ursula Vogt der SPD an. Willy Brandt und Helmut Schmidt seien die beiden Leitfiguren gewesen, sich für den Ortsverein zu engagieren, erklärten die Geehrten. „Einigkeit macht stark“ – dieser Wahlspruch ist auch auf dem Gründungswappen der SPD zu lesen, eine Devise, die heute sicherlich an Bedeutung gewinnt.

Auch das aktive Engagement werde heut oft vermisst, erklärte Dieter Köpfler, der auch an die Bevölkerung appellierte, sich für die Politik einzusetzen. So habe sich auch der Ortsverein das Motto „Löffinger für Löffingen“ gestellt. Dies bedeute, dass kommunale Themen im Vordergrund stehen, ohne dabei die Landes- oder Bundespolitik aus den Augen zu lassen.

Als nächster Termin steht nun der Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbandes am Samstag, 14. Januar, im Hofgut Himmelreich in Kirchzarten statt. Als Festrednerin wird Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter erwartet.