Unadingen Große Trauer um Unadinger Musiktalent Jürgen Engesser

Ein ganzes Stück ärmer wird die Musikszene, auch der weiteren Region, nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Jürgen Engesser aus Unadingen am Donnerstagabend.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der 56-Jährige hinterlässt neben Ehefrau Ursula zwei erwachsene Söhne. Der studierte Elektro-Ingenieur hatte eine große Leidenschaft, die Musik. Er selbst kam aus einer Musikerfamilie, schon der Großvater und der Vater hatten dieses Musiker-Gen ebenso wie sein Bruder Siegfried, allerdings war es bei Jürgen Engesser noch intensiver ausgeprägt. Er war ein Vollblutmusiker durch und durch und dies stellte er immer wieder unter Beweis. So gründete er die bekannte Band „Blosmaschii“ mit der er gleich zwei Mal ins Finale des SWR-Blech-Duells einzog. Für die Brass-Band arrangierte er die Songs von aktueller Pop-Musik bis zu heimischen Klängen oder heißen Improvisationen. Gerade mit letzteren setzte er als begnadeter Saxophonist auch bei der Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen Akzente. 2008 übernahm der die Bigband als Leader und führte sie musikalisch weit nach oben. Seine einfallsreichen Solis und improvisatorischen Alleingänge zeigen das Talent des Verstorbenen. Auch bei der Kultband "Casanovas" gehörte er zu den Musikern.

Stark verbunden war Jürgen Engesser mit seinem Heimatort Unadingen und dem Löffinger Ösch. So gründete er die „Häfiligigser“, die viele Jahre die örtliche Musikszene während der Fastnacht aufmischten. Auch bei kirchlichen Anlässen sorgte er immer wieder für einen spirituellen Effekt. Eine große Lücke hinterlässt das Musiker-Genie als Musikmanager und Musiklehrer. Zahlreichen Kindern und Jugendlichen hat er die Liebe zur Musik und zum Instrument beigebracht. Sein technisches Know-how wurde von zahlreichen Vereinen – so auch in der Löffinger Festhalle – bei Großveranstaltungen gerne genutzt.

Jürgen Engesser hinterlässt eine große Lücke in der Musikwelt. Um ihn trauern nicht nur die Familie und Freunde, sondern auch die Musikszene.