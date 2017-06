Göschweiler Göschweiler hat wieder ein Landgasthaus

Neueröffnung wird zu einem fröhlichen Dorffest. Ganz Göschweiler feiert seinen renovierten "Alpenblick".

Als Dorffest könnte man die Wiedereröffnung des Landgasthofes "Alpenblick" in Göschweiler bezeichnen. Nicht nur die politische Gemeinde, die Vereine, oder die Handwerkerschaft, sondern auch die ganze Bevölkerung, sowie viele Gäste aus der Region wollten diesem Ereignis beiwohnen. Mit einem Spezialfahrzeug wurde der 21 Meter hohe Maien vom Ortschaftsrat und den Göschweiler Vereinen aufgestellt.

„Wann steigt ein Mechaniker wie ich in die Gastronomie ein?“, lautete die rhetorische Frage des neuen Besitzers des Landgasthofs, Georg Willmann. „Weder aus Langeweile, noch um Geld zu verdienen, sondern um unserem Göschweiler wieder ein Gasthaus zu geben", erklärte der Unternehmer und Geschäftsführer der Löffinger Präzisionstechnikfirma WST. "Es soll ein Treffpunkt sein für die Vereine, ein Stammtisch, ein Ort, um Feste zu feiern, ein Begegnungsort um die lebendige Dorfgemeinschaft zu festigen und die über lange Tradition zu erhalten“, sagte Willmann. Letztere Aussage unterstrichen die Bürger selbst, etwa die Rentnergruppe um Egon Albert, die sich aktiv mit einbrachte. Georg und Sabine Willmann, welche die unvergessliche Eröffnungsfeier finanzierten, appellierten an die Bürger, dem jungen Pächterpaar die Chance zu geben sich zu etablieren.

Für das Unternehmerpaar Willmann war neben der schnellen Entscheidung auch wichtig, das heimische Handwerk zu berücksichtigen. Mit dem Göschweiler Werner Schonhart, unterstützt von Ehefrau Petra, haben sie einen Experten gefunden, der vom Pachtvertrag bis zur Abnahme Großartiges geleistet habe, erklärte Georg Willmann. „Jonny (so ist Werner Schonhart überall bekannt) und die Handwerker sind die wahren Helden“. In nur zehn Wochen – und dazwischen lagen noch Ostern, Pfingsten und Feiertage – wurden die 29 Gewerke Hand in Hand im Rahmen der umfangreichen Renovierungsarbeiten geleistet.

Als Bereicherung für Göschweiler, die Region Löffingen, aber auch für den Tourismus bezeichnete Bürgermister Tobias Link die Wiedereröffnung. "Ein Gasthaus gehört zu einer intakten Dorfgemeinschaft und ist der Mittelpunkt", sagte der Bürgermeister.

„Georg und Sabine Willmann sind für Göschweiler ein Sechser im Lotto“, bedankte sich Ortsvorsteher Manfred Furtwängler für das außergewöhnliche Engagement der Wahl-Göschweiler. Sie hätten nicht nur das einzige Gasthaus, sondern auch die Tradition des Alpenblicks gerettet. Diesen gibt es bereits seit 1870, eine Postkarte aus dem Jahr 1909 ist das fotografische Zeugnis

Kräuter für die Küche und zur Erholung einen Badegutschein, gab es von den Göschweiler Vereinen, überreicht von Florian Furtwängler. „Vor 28 Jahren wurde der letzte Maien hier aufgestellt, wir hoffen zumindest auf weitere 28 Jahren bis zum nächsten Besitzerwechsel“, sagte er.

Vikar Sascha Doninger segnete den Landgasthof und nahm gerne die Anregung des Eigentümers auf: „Wenn die Kirche am Sonntag voll ist und alle nachher zum Frühschoppen gehen, sind wir beide zufrieden“. Die Gastfreundschaft sei schon in der Bibel verankert und diese gelte in der Kirche und nun im Alpenblick, kommentierte der Vikar.

Präzise und schnell wie ein Zahnrad entschieden Sabine und Georg Willmann über die Zukunft des Landgasthofs "Alpenblick" am 2. Dezember nach gerade einmal zwei Studen. Am 16. Dezember wurde alles notariell beurkundet, am 25. März stellte sich das Pächterpaar Ioana Holom und Oliver Hinz vor, am 3. April wurde der Pachtvertrag unterzeichnet, am 31. April das Haus ausgeräumt und dann innerhalb von zehn Wochen renoviert und zu einer modernen und gemütlichen Gaststätte mit Pensionszimmern gestaltet. (pb)