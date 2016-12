Göschweiler Göschweiler Weihnachtskonzert mit Premiere

Trachtenkappelle integriert Stücke des Jugendtheater. Göschweiler Komponisten schreiben Konzertstücke.

Einen besonderen musikalischen Akzent setzte Dirigent Martin Sedlak mit solistischen und gesanglichen Parts schon im vergangenen Jahr beim Weihnachtskonzert der Trachtenkapelle. Doch heuer soll das Weihnachtskonzert der Trachtenkapelle Göschweiler am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags zu einem einmaligen Musikerlebnis werden.

„Wir werden den ersten Teil des Konzerts mit den acht Songs des jüngsten Stücks des Kinder- und Jugendtheaters präsentieren“, erklärt Dirigent Martin Sedlak, der eigentlich nur als "Flake" bekannt is. Seit Jahren schreiben und komponieren die beiden Göschweiler Gottfried Hummel und Georg Spindler die Songs für das Kinder- und Jugendtheater. Während diese Stücke bei den Aufführungen mit der Gitarre und Keyboard begleitet werden, sollen sie nun in der Version der Blasmusik die Gäste beim Weihnachtskonzert verzaubern. „Die Songs haben es in sich“, sagt der Vorsitzende Matthias Ketterer, während der Dirigent die einhundert Seiten fassende Partitur hochhält. Mathias Ketterer hat dann die Partitur für die einzelnen Register kopiert und in einem achtseitigen Werk zusammengefasst.

Je nachdem, ob der Komponist und Schlagerfreak Gottfried Hummel oder Liedermacher Georg Spindler den Song komponiert hat, präsentieren sich die Songs mit Jazzelementen bis Popvariationen. „Diese unterschiedlichen Musikstile haben ihren ganz besonderen Reiz“, betont Komponist Gottfried Hummel. Spürbar wird die Leidenschaft erst durch den Gesang und hier wollen vor allem die Mädchen der Trachtengruppe die Gäste verzaubern. So wird das Konzert etwas Einzigartiges und Einmaliges, mit Stücken von zwei Göschweiler Komponisten, von der Trachtenkapelle Göschweiler gespielt und von Göschweiler Gesangstalenten vorgetragen.

„Das schwierigste ist der Ökoholiker“, glaubt Bastian Bölle, der als Ansager diesen fast 40-minütigen Musikpart mit Erklärungen bestücken wird. Komponist Georg Spindler bestätigt dies: "Es ist Blues, ein nicht alltäglicher 12/8-ler, der sehr gefühlsbetont, dafür frei von Taktzwängen ist", sagt Spindler. „Eine musikalische Herausforderung für alle ist auch der Song Topmodels“, erklärt Dirigent Flake. Vor allem den Groove gelte es zu interpretieren. „Dies ist vor allem für unsere vielen Jugendlichen, 80 Prozent sind unter 30 Jahre“, erklärt der Vorsitzender Ketterer. Gottfried Hummel kam selbst, um seine Kollegen in die Songs der zahlreichen Tempie- und Rhythmuswechsel einzuweisen. Dann übernahm Flake, der großen Spaß an dieser Herausforderung hat. Obwohl die Musiker erst im November mit den Proben begonnen haben, läuft alles schon perfekt.

Das Konzert

Zwei ganz unterschiedliche Musikrichtungen präsentiert die Trachtenkapelle Göschweiler beim Weihnachtskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 20 Uhr im Bürgersaal. Während der zweite Teil der böhmisch-mährischen Musik gehört, wird die Kapelle zu Beginn mit einer Herausforderung von Blues-Jazz-Pop-Balladen punkten. Mit dabei sind die Sängerinnen Antonia Winterhalder, Lea Bölle, Monia Hummel, Maja Bölle, Paulina Spindler, Lea Bölle, Lena Mayer sowie Fabian Mayer und Heiko Albert. Einen wichtigen Part wird Martin Hummel haben, der für die Akustik zuständig ist. (pb)