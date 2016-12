Donaueschingen Göschweiler Konzertpremiere begeistert Publikum

Trachtenkapelle und junge Sänger als Akteure beim Weihnachtskonzert. Göschweiler Talente gemeinsam auf der Bühne.

Eine musikalische Premiere, viele Solisten und jede Menge traditionelle Blasmusik standen auf dem Programm beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle Göschweiler am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Bürgerhalle.

Doch zunächst gab es Modernes von der Bläserjugend unter der Leitung von Jens Heringshausen. Eingängige Melodien mit einem flotten Rhythmus unterlegt und als Zugabe "Feliz Navidad" hatte der frischgebackene Dirigent mit seinen Schützlingen eingeübt. Und das trotz der anspruchsvollen Ausbildung, die er an zehn zum Teil verlängerten Wochenenden an der Musikakademie in Staufen absolviert hatte. Als kleine Anerkennung erhielt er zwei Musical-Karten für "Mary Poppins" in Stuttgart.

Einen ganz besonderen Dirigenten hat die Trachtenkapelle mit Martin "Flake" Sedlak. Ein Taktstock ist ihm fremd, er dirigiert nicht nur mit den Händen und Armen, sondern der ganze Körper geht geht mit. Er scheint die Musik zu leben. Und er ist in traditioneller Blasmusik verwurzelt. Dass er aber auch Neuem aufgeschlossen ist, zeigt er immer wieder. So war er auch sofort Feuer und Flamme, als Gottfried Hummel, Mitglied der Trachtenkapelle und Dirigent in Hinterzarten und Tengen, mit einer achtseitigen Partitur eines selbst komponierten Musicals umarrangiert für Blasmusik, auf ihn zukam. Zusammen mit dem Liedermacher Georg Spindler hatte er das Material für das Kinder- und Jugendtheater geschrieben. Dort war es im Herbst 2015 uraufgeführt worden. Da die Sängerinnen und Sänger vorwiegend Mitglieder der Trachtenkapelle sind, standen Sie für das Jahreskonzert ebenfalls zur Verfügung. So wurden die begeisterten Zuhörer während 40 Minuten in acht Songs in die Welt der Computer entführt.

Wechselnde Sänger begleitet von der Trachtenkapelle, Höhepunkte waren sicherlich der "Ökoholiker" mit Patricia Spindler und die Ballade "Time For Love" mit dem Duo Antonia Winterhalder und Fabian Mayer begleitet von unzähligen Wunderkerzen. Das flotte "Happy End" mit Lena Mayer zum Abschluss trieb schließlich dem Dirigenten Schweißperlen auf die Stirn. Als weitere Sänger traten Lea Bölle, Heiko Albert, Maya Bölle und Monia Hummel auf.



Bewährtes Repertoire

Der zweite Teil des Konzert bestand dann, wie von Ansager Bastian Bölle treffend angekündigt, "so, wie man's gewohnt ist" aus einem Reigen von Märschen und Polkas. Das Publikum in Göschweiler mag es. Es applaudierte und klatschte im Rhythmus mit, auch noch bei der zweiten Zugabe. Besonderen Applaus gab es für die Solisten Judith Agostini und Lea Bölle auf ihren Klarinetten bei "Zwei Zappelfinger". Ewald Mayer musste für sein anspruchsvolles Solo auf dem Tenorhorn in dem Stück "der Schwarzwälder" gleich noch einmal ran.