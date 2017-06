Göschweiler Göschweiler Dorfhock erstmals mit offener Bühne

Plattform für junge Talente in Göschweiler. Land- und Bläserjugend sind am Samstgag Gastgeber.

„Musik und Unterhaltung", heißt es beim Göschweiler Dorfhock, zu dem die Land- und Bläserjugend am Samstag, 24. Juni, ab 12 Uhr auf den Kirchplatz einlädt. Auch in diesem Jahr, so Hanna Albert, geize man nicht mit dem Programm, welches alle Generationen ansprechen soll. Erstmals wird es eine offene Bühne geben. Hier können sich kleine Gruppen oder Solisten vor Publikum präsentieren und ihr Können zeigen. Auch die Veranstalter werden mit gutem Beispiel vorangehen und mit dem "Botschafter Lied“ die offene Bühne eröffnen. Die dafür eigens zusammengestellte Band mit Maya Bölle, Paulina Spindler, Lena Mayer sowie Carla und Heiko Albert wird dem Publikum verschiedene Songs vorstellen. Die jungen Göschweiler Künstler haben ihr Können schon mehrfach bewiesen und wollen mit ihrem Auftritt heuer das Publikum begeistern. Geöffnet ist die Showbühne von 14 Uhr bis 16 Uhr. Für Stimmung werden auch die Herbstfestmusikanten unter der Regie von Ewald Maier sorgen. Die sieben Musiker haben sich mit großer Leidenschaft der Mährischen Polka und der Volksmusik verschrieben. Party mit der Band „4Liv(f)e“ steht ab 20 Uhr auf dem Programm. Joe Kuttruff, Diana Frei, Ralf und Klaus Kühnemund rocken die Göschweiler Partymeile auf dem Kirchplatz. Neben der Livemusik darf natürlich auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen. Kaffee und Kuchen, Frisches vom Grill, selbst gemachte Bowle und vieles mehr wird von der Göschweiler Jugend serviert. Auch an die Kinder ist mit Kinderschminken gedacht. Natürlich hoffen die Veranstalter auf schönes Sommerwetter, sollten allerdings Regenwolken aufziehen, steht das Festzelt bereit.